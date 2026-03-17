Kukoč: "Građani Splita u nepovoljnijem poreznom položaj u odnosu na druge gradove"

Gradski vijećnik SDP-a u Splitu Danijel Kukoč danas je na sjednici Gradskog vijeća postavio pitanje gradonačelniku Tomislavu Šuti.

"7. prosinca 2023. godine na 25. sjednici Gradskog vijeća u prošlom sazivu vijećnik Tomislav Šuta postavio je tadašnjem gradonačelniku prilikom donošenja Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak pitanje zbog čega mu nije stalo do određenih skupina u društvu koje bi imale veću plaću na godišnjoj razini ukoliko bi porez bio niži, te se prilikom izlaganja pozvao na Grad Osijek. Pitamo se: zašto se danas izbjegava donošenje Odluke o smanjenju stope poreza na dohodak i koja je razlika između vijećnika Šute i gradonačelnika Šute? Gradovi Rijeka, Osijek, Zadar, Šibenik i Dubrovnik imaju nižu stopu poreza na dohodak od Splita, stoga se pitamo zašto se diskriminiraju građani Splita i zašto radnik koji obavlja istovrsne poslove u Splitu nema jednaku plaću kao radnici u spomenutim gradovima?"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na idućoj sjednici Gradskog vijeća...

Na nevješto izbjegavanja odgovora od gradonačelnika Šute, SDP-ovac je zatražio da se kao točka dnevnog reda uvrsti Odluka o smanjenju stope poreza na dohodak i time povećaju plaće građanima Splita, što su vladajući odbili.

"SDP će sa svojim partnerima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremiti Odluku o smanjenju poreza na dohodak i zatražiti da se ista uvrsti u dnevni red sjednice. Građani Splita zaslužuju jednaku plaću za svoj rad kao i građani drugih gradova", rekao je Kukoč.

Ističe kako je za SDP neprihvatljivo da građani Splita imaju nepovoljniji porezni položaj u odnosu na druge hrvatske gradove te naglašava potrebu donošenja konkretnih mjera koje će rezultirati većim neto plaćama.

Najavljuje kako će na idućoj sjednici Gradskog vijeća, zajedno s partnerima, službeno predložiti Odluku o smanjenju stope poreza na dohodak, s ciljem izjednačavanja standarda građana Splita s onima u drugim sredinama.