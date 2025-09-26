Kujundžić posvojio troje djece: Dva brata i njihova sestra nisu se poznavali prije dolaska u njegov dom

Podcast koji će rasplakati mnoge. U najnovijoj epizodi podcasta Ive Kraljević gost je bio saborski zastupnik iz Imotskog, Ante Kujundžić – čovjek koji je u svoj dom primio troje djece: dva brata i sestru koji se prije toga uopće nisu poznavali.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U otvorenom i emotivnom razgovoru Kujundžić je opisao svoj zahtjevan put posvajanja te trenutak kada su se mališani prvi put susreli upravo kod njega.

„Bog me šamarao znakovima na tom putu“, rekao je, naglašavajući da mu je cijelo iskustvo bilo jednako duhovno putovanje i prilika za suočavanje s vlastitim ranama iz djetinjstva.

Voditeljica Iva priznala je da joj je razgovor bio iznimno snažan i emotivan: „Često sam osjećala knedlu u grlu. Ante je govorio iskreno, hrabro i bez ikakvog uljepšavanja. Njegova priča pokazuje da ovo nije priča o herojstvu posvojitelja, nego o ljubavi koja mijenja živote. Djeca zaslužuju obitelj i sigurnost, a ne napuštanje i nepravdu.“

Iva je epizodu opisala kao jednu od najposebnijih do sada, uvjerena da će mnogima otvoriti oči i srce.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Iva Kraljević🎙️🎬 (@ivakraljevicpodcast)



