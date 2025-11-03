Kuhate li pogrešno smrznuti grašak? Evo kako će biti ukusniji

Koliko ste puta pomislili da je smrznuti grašak najlakše jelo za pripremu? Otvorite vrećicu, ubacite ga u kipuću vodu – i dobijete bezokusnu kašu. A zapravo, priprema smrznutog graška ne zahtijeva ni komplicirane korake ni skupe sastojke. Potrebno je samo promijeniti jedan detalj u načinu kuhanja – i grašak će svaki put ispasti sladak, pun okusa i savršeno kuhan. Zvuči jednostavno? I jest. Ali većina nas to radi pogrešno.

Smrznuti smo grašak kuhali na potpuno pogrešan način, a za manje od deset minuta možete ga pripremiti tako da zadrži svoj savršeni okus i postane pravi mali specijalitet. Zapravo je vrlo jednostavno.

Najčešće ga iz vrećice ubacimo u kipuću vodu. Nerijetko se dogodi da postane kašast i bezukusan, pa požalimo što smo ga uopće kuhali. No postoji ispravan način da dobijete najukusniji grašak – i vrlo je jednostavan, piše Krstarica.

Dodatni savjeti za kuhanje graška, kukuruza i drugog smrznutog povrća:

Nikada nemojte dopustiti da vam povrće proključa.

Dodajte malo šećera u grašak ili kukuruz – pojačat će prirodnu slatkoću povrća

Nemojte dodavati sol prije posluživanja jer može isušiti povrće.

Savjet za savršeni grašak – korak po korak:

Istresite cijelu vrećicu smrznutog graška u lonac.

Dodajte šest žlica maslaca, malo češnjaka i prstohvat šećera.

Pirjajte na srednje jakoj vatri dok se maslac ne otopi, a grašak ne skuha.

Posolite i popaprite, pa poslužite.

Zaboravite na grašak koji se raspada i gubi okus. Uz pravi način pripreme, smrznuti grašak postaje jelo koje se pamti – a ne prilog koji se zaboravi. Sljedeći put kad ga budete kuhali, sjetite se ovog recepta. Jer ponekad je razlika između razočaranja i uživanja – samo jedan korak, prenosi N1.