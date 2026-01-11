Kuhate kupus? Ovaj trik sprječava neugodne mirise u cijeloj kući

Kupus je jedno od najpristupačnijih i najsvestranijih povrća – od njega možete pripremati juhe, glavna jela, salate, pite i još mnogo toga. Ipak, mnoge domaćice ga izbjegavaju zbog specifičnog mirisa koji se pojavljuje tijekom kuhanja. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam omogućuju da uživate u jelu, a da kuća ne miriše na kuhani kupus, piše Krstarica.

Mala tajna za svjež miris

Ocat je jednostavan i učinkovit način za smanjenje karakterističnog mirisa kupusa. Važno je koristiti ga u maloj količini kako se ne bi promijenio okus jela.

Kako koristiti:

Dodajte malo bijelog octa tijekom pirjanja kupusa.

Kako biste ublažili kiselost, u posudu možete dodati i prstohvat šećera.

Ovaj trik omogućuje da kupus ostane ukusan, a miris ugodan.

Stara domaća metoda

Ako želite još učinkovitije ukloniti miris, isprobajte kombinaciju soli i sode bikarbone.

Priprema:

U hladnu vodu dodajte žlicu soli i prstohvat sode bikarbone.

Stavite nasjeckani kupus u ovu vodu i kuhajte nepoklopljeno 15–20 minuta.

Ocijedite kupus i nastavite s daljnjim kuhanjem, pirjanjem ili pečenjem.

Ova metoda pomaže da se miris znatno smanji, a kupus zadrži svoj prirodan okus.

Prirodni mirisni štit

Još jedan jednostavan trik je dodavanje nekoliko listova lovora u vodu tijekom kuhanja.

Dodatni savjeti:

Žlica bijelog vinskog octa i nekoliko kapi limunova soka dodatno neutraliziraju miris.

Peršin, kopar i kim mogu ublažiti izražen miris i učiniti jelo aromatičnijim.

Zahvaljujući ovim jednostavnim trikovima, napokon možete uživati u kupusu bez straha da će neugodan miris zavladati vašim domom. Bilo da se odlučite za malo octa, sodu bikarbonu ili mirisni lovorov list, rješenje je uvijek u vašoj kuhinji.