KUGLANJE Mertojak puno bolji od Osijeka!

Kuglačko-nogometni obračun Splita i Osijeka ovaj vikend. Na Pampasu pokraj Drave, kuglačice i kuglači, na Poljudu, s one strane Marjana, nogometašice i nogometaši.

Prvu pobjedu Splitu donose cure Ane Vidan iz ŽKK Split, 7:1 protiv Osijeka 97, Ana izvrsnih 609. Mertojak ne zaostaje, ponovo je to 7:1 (3700:3525), 175 razlike. U klasičnom kuglanju Splićani su superiorni u odnosu na domaćine iz Osijeka.

Već prvi blok u ogledu muškaraca, rješava sve dileme, čistih 3:0 za Mertojak. Totić, Grivičić i Dimitrovski. Dimitrovski ponovo u situaciji kao u prošlom kolu protiv Zadra, jedan nedovoljno dobar set, protivnik odličan i 40 poena razlike za iskusnog Liovića. No Dime se ne da smesti, dobiva i zadnji set i to za jedan čunj, iako je manje srušio, sa 3:1 u setovima, dobiva poen.

I to je bila jedina pomalo dilema. U drugom bloku nismo vidjeli ogled između oca i sina, Zorana (Osijek) i Gorana (Mertojak), oba međutim gube, i to je jedini poen za Osijek. Goran je mogao i više, no prva dva seta nisu bila na njegovoj razini, poslije nije stigao razliku. Kovač igrač utakmice sa 658, dva više od Totića, Matić četiri nula u setovima protiv starijeg Poruka. Mertojak se vraća na staze pobjeda.

Pojedinačni rezultati Osijek-Mertojak:

M. Tutnjević-M. Grivičić 0.1 (588:613), M. Liović-D. Dimitrovski 0:1 (621:609, 1:3), M. Mušanić-I. Totić 0:1 (587:656), Milan Tutnjević-G. Pofuk 1:0 (587:580), D. Radoš-A. kovač 0:1 (593:658) i Z. Pofuk-M. Matić 0:1 (549:584).

U ovom svojevrsnom sportskom ogledu Osijeka i Splita, Osijek je smanjio na 2:1, pobjeda nogometašica Osijeka protiv Hajduka u Splitu, sa 3:0. Sutra u derbiju prvenstva, očekujemo popravak skora pobjedom nogometaša Hajduka.

Nakon pet kola, Zaprešić i Zadar s maksimalnim učinkom od 10 bodova, Mertojak, Poštar i Velebit slijede s po šest. U sljedećem kolu Mertojak je domaćin Željezničaru iz Čakovca dok Poštar ide u goste Đurđenovcu.