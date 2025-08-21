KUD '7 Kaštela' najavljuje 24. 'Tamburicu i mandolinu'

Večer folklora u organizaciji KUD-a '7 Kaštela', 24. 'Tamburica i mandolina', održat će se 23. kolovoza s početkom u 20.30 sati na Brcu u Kaštel Starom.

'Ova tradicionalna večer folklora donosi spoj Slavonije i Dalmacije u srcu Kaštela, a publika će imati priliku uživati u bogatstvu narodnih nošnji, pjesme i plesa. U jedinstvenom ambijentu starosejskog Brca posjetitelje očekuje raznolik program koji već više od dva desetljeća okuplja brojne ljubitelje folklorne baštine', poručuju iz KUD-a '7 Kaštela'.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora da posjete ovu manifestaciju te uživaju u kulturnoj baštini Slavonije i Dalmacije.

Ulaz na događaj je besplatan.