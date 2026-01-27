Kuće starijih osoba na udaru: Serija teških krađa u Dalmaciji, nema što se nije ukralo

Na području Šibensko-kninske županije u protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko kaznenih djela protiv imovine, izvijestila je policija.

U noći s 22. na 23. siječnja u Vodicama nepoznati počinitelj provalio je u kuću 79-godišnje žene, iz koje je otuđio više komada nakita. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Još jedna teška krađa zabilježena je u Pirovcu, gdje je u razdoblju od 23. do 26. siječnja provaljeno u kuću 81-godišnjakinje. Počinitelj je otuđio više komada namještaja, a nastala materijalna šteta također se procjenjuje na nekoliko tisuća eura.

Osim toga, 24. siječnja u Vodicama iz prostora recepcije hotela ukraden je mobitel, pri čemu je nastala šteta od oko 350 eura. U Rogoznici je 26. siječnja zabilježeno i oštećenje kamere na dječjem igralištu, a visina materijalne štete bit će naknadno utvrđena.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku te provodi izvide s ciljem njihova otkrivanja.