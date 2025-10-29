Kuća "na litici" u okolici Splita osvanula u oglasniku, što kažete na cijenu?

Na popularnom oglasniku Njuškalo ovih se dana pojavio oglas koji je odmah privukao pažnju – kamena kuća u Stobreču, svega nekoliko koraka od mora, prodaje se za 590 tisuća eura.

Kuća tik uz more s pogledom na Jadran

U pitanju je samostojeća kuća u Stobreču, svega nekoliko minuta vožnje od Splita, koja se nalazi u prvom redu do mora – san mnogih Dalmatinaca i stranaca koji traže mirnu lokaciju s panoramskim pogledom na Jadransko more. Kako se može vidjeti na fotografijama, ova kuća "visi" na stijenama iznad mora.

Prema oglasu, riječ je o zidanoj višekatnici ukupne stambene površine 124 četvorna metra, dok s terasama, dvorištem i spremištem ukupna bruto površina doseže oko 300 kvadrata. Kuća se sastoji od prizemlja i dva kata, odnosno dva dvosobna stana te garaže od 40 m².

Uređena i potpuno namještena

Oglas navodi da je kuća potpuno namještena i spremna za korištenje – bilo kao obiteljski dom, bilo za turističko iznajmljivanje. Vlasnici su je, prema navodima, godinama koristili kombinirano – za stanovanje i sezonski najam, što pokazuje njezin veliki investicijski potencijal.

S prostranim balkonima, lođom i terasom te dva parkirna mjesta, nekretnina nudi sve ono što se traži u Dalmaciji: mir, pogled na more i blizinu plaže, ali i Splita, koji je udaljen tek nekoliko kilometara, stoji u opisu oglasa.

Cijena – 590 tisuća eura

Za ovu poziciju i kvadraturu, cijena od 590.000 eura nije neuobičajena za stobrečko tržište, koje posljednjih godina doživljava snažan rast interesa, osobito među kupcima iz inozemstva.

U oglasu stoji kako je vlasništvo uredno, a zamjena za drugu nekretninu nije moguća. Kuću prodaje licencirani posrednik, a zainteresirani mogu dobiti dodatne informacije putem navedenog kontakta. S obzirom na ovaj i slične oglase, nema sumnje da je Dalmacija i dalje magnet za kupce dubljeg džepa.