Kuća Elle Dvornik je pod ovrhom, ona nema ni ključ

Malo i mirno istarsko mjesto Bale trebalo je biti ljubavno gnijezdo influencerice Elle Dvornik-Pearce i britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea. Tamo su kupili obiteljsku kuću koja je trebala biti njihova oaza mira. Kuća i dvorište površine su 675 m2, od čega se 124 m2 odnosi na nekretninu. Međutim, stvari su se odvile potpuno suprotno. Par se već neko vrijeme susreće u pratnji svojih odvjetnika na Općinskom sudu u Puli zbog brakorazvodne parnice, a suđenje je zatvoreno za javnost, pišu 24sata.

Kako se prije pisalo, u zemljišnim knjigama u srpnju 2023. zabilježeno je da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona tad bila jedini vlasnik. Inače, Ella se kao vlasnik kuće upisala u lipnju 2021. godine. Britanski poduzetnik dobio je u svibnju prošle godine presudom polovicu kuće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura pa je Britanac presudom dobio i pola kredita za otplaćivanje, odnosno svatko je morao otplatiti svoju polovicu. U utorak su stvari eskalirale. Nad kućom u Balama pokrenuta je ovrha.

Sve više trzavica

Podsjetimo, Ella je u kolovozu 2023. priznala da se razvodi od Charlesa s kojim ima dvoje djece. Bili su zajedno 10 godina, a vjenčali su se 2019. u Las Vegasu. Da su se pojavile trzavice u braku, krenulo se šuškati kada je kći legendarnog Dine Dvornika zbog poslovnih obaveza sve češće bila u Zagrebu, a Charles ostajao u Istri.

Ella je na svojim društvenim mrežama u nekoliko navrata progovorila o tome koliko je frustrirajuć sudski postupak, a nedavno je dala i neke iznenađujuće detalje o njihovom trenutnom dogovoru o skrbništvu. Na svojem je YouTube kanalu u novom videu “Mogu li zabavljati djecu cijeli tjedan?” otkrila kako to izgleda kad viđa svoje kćeri, koje s ocem borave u Balama.

Nema ključ od kuće

Kako bi provela vrijeme s kćerkama, Ella putuje iz Zagreba, no posebno je iznenadila otkrivši da nema ključ od kuće.

- Kao i uvijek, dolazim s koferom u svoju kuću, pozvonim zvono na svojoj kući jer nemam ključ od svoje kuće - poručila je. Osim toga, otkrila je da Charles ostaje prisutan tijekom njezinog vremena provedenog s djecom.

- Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš - ispričala je Ella iskreno. Inače, influencerica u posljednje vrijeme otkriva sve više detalja o neobičnom odnosu bivšeg para. Tako je prije tek nekoliko dana podijelila da djevojčice žive s ocem.

Podijeljeno skrbništvo

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (zasad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - otkrila je. Ali Ella nije jedina koja je otkrila obiteljske detalje.

Na društvenim mrežama odjeknuo je emotivan i vrlo direktan komentar Žarke Kuljiš. Naime, baka Elle Dvornik javno je progovorila u komentarima ispod objave, gdje je Ella snimljena nakon posljednjeg ročišta brakorazvodne parnice, o situaciji između njezine unuke i Charlesa Pearcea. Žarka je iznijela niz ozbiljnih optužbi na račun Charlesa, naglasivši kako, prema njezinim riječima, ne sudjeluje dovoljno u brizi za djecu i financijskim obvezama. Usto u svom obraćanju Kuljiš je prozvala medije jer kako tvrdi, 'prešućuju bitne činjenice'.

- Kad vi novinari sve znate. Kako to da niste napisali da 'engleski poduzetnik' bez love nije došao na ročište.Kako to da vam nije palo na pamet da pročačkate gdje radi, ima li radnu dozvolu i dozvolu boravka, zašto ne plaća kredit za kuću u kojoj, a neće još dugo, živi.Tko plaća režije, da bi djeca imala vodu i struju,bez grijanja,jer on za to nema - započela je Žarka. Dodala je i da loše hrani djecu te da povrće i voće vide samo na slici.

'Ella nije luda da plaća kredit'

Žarka je dodala kako je, prema njezinim riječima, Charlesu stalo do djece tek onoliko koliko mu to omogućava da što dulje ostane u kući koja je sada pod hipotekom banke i uskoro bi mogla biti prodana.

- Kuća je sada od banke jer nitko od njih dvoje ne plaća kredit. Ella zato što nije luda. Ona da plaća, a on da tu živi jer je dobio pola, a nema novaca za tu ratu. Tako da im je banka otkazala kredit, što njoj odgovara jer će tako kuća na prodaju... - osvrnula se Kuljiš tada te dodala kako se Charlesu nije lako gologuz vratiti doma.

No, čini se kako nisu jedini bračni par koji se razišao na toj adresi. Prethodni vlasnik isto je imao spor sa suprugom. U svibnju 2020. su završili na Općinskom sudu u Puli gdje su se ubrzo nagodili da svatko dobije polovicu kuće. Zanimljivo je da je kuća tek nakon 13 godina dobila uporabnu dozvolu. Prodali su je 2021. godine Elli.