Kuba u mraku: Oko 10 milijuna ljudi bez struje

Operator je na društvenim mrežama naveo da istražuje uzroke potpunog raspada sustava. Riječ je o najnovijem u nizu velikih nestanaka struje koji posljednjih mjeseci pogađaju otok i često traju satima ili čak danima.

Energetska kriza dodatno se pogoršala zbog nedostatka goriva i zastarjele proizvodne infrastrukture. Kubanske vlasti tvrde da je ključni uzrok američka blokada nafte koja je prekinula opskrbu energentima i dodatno oslabila ionako zastarjeli elektroenergetski sustav.

Sjedinjene Američke Države ove su godine pojačale pritisak na Havanu nakon što su početkom siječnja zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, jednog od glavnih kubanskih saveznika i ključnog dobavljača nafte. Washington je potom prekinuo isporuke venezuelanske nafte Kubi i zaprijetio carinama državama koje bi nastavile prodavati naftu toj zemlji.

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel prošlog je tjedna izjavio da zemlja već tri mjeseca nije primila nijednu pošiljku goriva, što je dodatno pogoršalo energetsku krizu, prenosi tportal.

U međuvremenu je vlada potvrdila da je započela razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se ublaži kriza.

Nestanci struje već su izazvali društvene napetosti. Tijekom vikenda izbili su rijetki nasilni prosvjedi potaknuti dugotrajnim prekidima opskrbe električnom energijom i nestašicama goriva i hrane.