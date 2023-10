KRVNIČKO ZLOSTAVLJANJE U DALMACIJI Muškarac planirao objesiti nesretnog psa, danima ga mučio

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je kaznenu prijavu protiv muškarca sa šireg zadarskog područja nakon što je 15 dana štapom krvnički tukao štene psa koje je zalutalo u njegovo dvorište.

Priča je u medije dospjela nakon što je udruga Zadarske šapice objavila kako je u azil stigao preučeni pas i to nakon što ga je jedna žena u noći ukrala iz dvorišta kako bi ga spasila od daljnjeg maltretiranja i smrti. Štene je lutalo selom u zadarskoj okolici, nakon što ga je netko odbacio. U tom lutanju došlo je do pogrešne kuće i pogrešnog dvorišta, za što je skoro platilo glavom. Evo što su tom prilikom napisale u zadarskom azilu:

- Prije dva dana poziv od poznanice: "pomagajte molim vas, spasila sam štene od susjeda koje ga 15 dana tuče kolcem dan i noć, pas nije dobro, ne jede ne kreće se, vruć je. Pretučen je i ne znam jel mu što slomio. Stjerao bi ga u kut i udarao po njemu kolcem." Ovo je bio poziv od kojeg smo na tren stale disati. Smrzle smo se. Kroz glavu nam je prošlo tisuću misli, slike tog prizora, prizori zadnjih 15 dana života ovog nesretnika koje je lutajući zalutalo na krivu adresu. Na adresu čudovišta.

On nema još ni 4 mjeseca, a na ovakav način je upoznao "čovjeka". On je biće najčišće duše koje je vjerovalo i unatoč batinama ostajalo uz tog ljudskog ološa. Smrt je izbjegao „za dlaku" jer ga je planirao objesiti, tim planom se hvalio po selu. Kaže "ja ga mlatim, a on se uporno vraća, glupa đukela" Sada je na sigurnom. Smjestile smo ga u grijani prostor, u mir i tišinu. Dobio je ime Milo, napisale su volonterke, koje su mu nakon toga osigurale veterinarsku skrb.

Protiv okrivljenika će se voditi postupak zbog kaznenog djela protiv okoliša - ubijanjem ili mučenjem životinja, piše 057.