Krvavi zločin u Međimurju: Uhićen naoružani bjegunac, partnerica se oporavlja

Ubojica iz Međimurja, Josip Oršuš, uhićen je jučer u Sloveniji. Četrdesetogodišnjaka se sumnjiči za teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva. Nakon što je dva dana bio u bijegu, pronašla ga je slovenska policija. Očekuje se njegovo izručenje Hrvatskoj.

Ubojica je uhićen zahvaljujući dobroj suradnji slovenske i hrvatske policije i građana.

- Iz Međimurske policije zahvalili su slovenskim kolegama koji su se maksimalno angažirali u pronalasku ubojice. Tražilo ga se dronovima, policijskim psima, a u ljudstvu su bile angažirane sve snage, rekao je HRT-ov novinar Goran Damjanić koji prati cijeli slučaj.

Međutim, osim odlične suradnje hrvatske i slovenske policije, treba naglasiti i odličnu suradnju policije sa građanima.

- Nakon objave fotografije ubojice u medijima počeli su pristizati pozivi građana u Sloveniji da su ga vidjeli i zahvaljujući tome on je uhićen, dodao je.

Damjanić je istaknuo kako je u trenutku uhićenja Oršuš bio naoružan.

- I to ne samo puškom, za koju se vjeruje da je počinio ovaj krvavi zločin, već je kod sebe imao i pištolj i nož.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Oršuša, a istražna sutkinja županijskog suda u Varaždinu već mu je odredila istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od eventualnog počinjenja nekog novog kaznenog djela.

Oršuš bi trebao tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti izručen Hrvatskoj jer prema europskom uhidbenom nalogu Slovenija ima 48 sati da izruči Oršuša.

Damjanić je i otkrio kako se nevjenčana supruga ubojice koju je teško ranio, dobro oporavlja:

- Više nije na aparatima, samostalno diše i procjenjuje se da bi u narednim danima mogla s odjela intenzivne njege biti prebačena na redoviti odjel.

- U potragu su bili uključeni policajci iz Murske Sobote, tim s potražnim psom obučenim za traganje za ljudima. Zatražena je i aktivacija helikoptera, no nije poletio zbog loše vidljivosti. Policija se u potrazi koristila i dronovima. Pretraživalo se šire područje oko mjesta gdje je jučer pronađeno napušteno vozilo, rekao je Bojan Rous, načelnik Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Murska Sobota.

- Na početku bi se zahvalio kolegama iz Slovenije, Policijske uprave Murska Sobota, stvarno su izvrsno odradili posao. Oni su ga pronašli, pronađeno je i oružje. Sada slijedi tijek provedbe europskog uhidbenog naloga. Nakon toga će nam slovenski kolege predati uhićenika, a potom slijedi naša procedura dovršetka krim istraživanja, nakon čega se on predaje pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske, rekao je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.