Krvavi pohod Srbina u Beču: Pištoljem usmrtio ženu i kćerku, liječnici ih nisu mogli spasiti

Tragedija u Beču dobila je još jednu stravičnu dimenziju. Nakon što je muškarac u utorak navečer u gradskoj četvrti Leopoldstadt ubio svoju suprugu i teško ranio 24-godišnju kćer, mlada žena preminula je u četvrtak navečer u bolnici AKH od posljedica ranjavanja u glavu.

Podsjetimo, četrdesetčetverogodišnji Nenad M., porijeklom iz Srbije, u utorak navečer pucao je u glavu supruzi Zlatici i svojoj kćeri. Potom je pobjegao s mjesta zločina u bijelom Mercedesu te izvršio samoubojstvo u vozilu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Broj žrtava time je porastao na tri. Njegov 26-godišnji zet, dečko ubijene kćeri, također je ranjen, no stanje mu se stabiliziralo i premješten je na odjel redovne njege.

Posebno zabrinjava činjenica da je ubojica od 2014. godine imao izrečenu zabranu posjedovanja oružja, no unatoč tome ilegalno je došao do pištolja. Policija i dalje provodi istragu, a kriminalistički tim osigurava tragove.

Stravičnom događaju svjedočila su i djeca – dvoipolgodišnji unučić, njegov četveromjesečni brat te 15-godišnja kći napadača. Scene kojima su prisustvovali ostavile su neizbrisiv trag na cijeloj obitelji i zajednici.

Austrijski mediji ovaj događaj nazivaju jednim od najpotresnijih slučajeva obiteljskog nasilja posljednjih godina.