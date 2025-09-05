KRVAVI OBRAČUN U DALMACIJI Bivši interventni policajac propucao muškarca

Obračun vatrenim oružjem na zadarskom području nije završio kobno po vlasnika autoservisa u kojega je u četvrtak pucao klijent iz susjednog mjesta. Iako istražitelji danas službeno nisu istupali, Danas.hr doznaje detalje događaja.

Pucnjava, usred bijela dana, u Briševu kraj Zadra, uznemirila je građane. Nezadovoljan popravkom automobila 57-godišnji je bivši interventni policajac pucao iz pištolja u 40-godišnjeg vlasnika autoservisa.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Zabrinjavajuće je. Nikad ne znate što drugi misli, što neko može izvesti. Tko zna što neko planira... No ovo se događa prečesto, nije kao u Americi, ali nije ni presigurno", kaže Tin Punčika iz Belog Manastira, a Zadranin Valentino Radman smatra da ipak živi u sigurnom okruženju: "Naravno, strašno je kad čujete što se dogodilo običnom građaninu i potrese vas. To su scene koje viđamo u filmovima, ne u stvarnom životu. Ali to nije ogledalo Hrvatske niti bi to trebalo biti zabrinjavajuće."

Prema neslužbenim saznanjima, bivši je policajac odmah po izlasku iz automobila počeo pucati u vlasnika salona za prodaju automobila i pratećeg servisa te ga ranio. Ozljede su ipak okvalificirane kao lakše.

Muškarac, koji je dobio prostrijelne rane mekog tkiva trbuha i natkoljenice, i to navodno jednim te istim metkom, životno nije bio ugrožen. Ipak, operirali su ga u četvrtak, sada se uspješno oporavlja.

Uhićen u svojoj kući

Pedesetsedmogodišnjak, koji je pucao iz pištolja za kojega navodno nije imao dozvolu, uhićen je u svojoj kući u mjestu pored Briševa. Bivši šef zadarske krim-policije poznaje obojicu iz nekih prijašnjih situacija i dodaje da je za svako djelo najvažniji motiv.

"Ovdje su motiv poslovni odnosi u kojima osoba nije bila zadovoljna s poslovnim odnosom koji je sklopila s oštećenikom i došlo je do pucnjave kojom prilikom je stradao oštećenik", kaže kriminalist i stručnjak za sigurnost Antun Novoselović i dodaje kako je pucnjava u malom mjestu gdje se ljudi poznaju, ali ima i dosta turista, svakako uznemirila lokalnu zajednicu, ali da neće značajno narušiti opću sigurnost.

"Na ovoliki broj stanovnika, kao što ima Zadar, pa sama Županija, pa plus milijun turista koji dođu na područje Grada Zadra i šire – mi smo sigurna destinacija. Mi smo destinacija koja ima jako nisku stopu kriminaliteta naspram toga koliko imamo stanovnika, pogotovo u ljetnim mjesecima", rekao je.

Nakon kriminalističke istrage policija o slučaju svog bivšeg kolege nije davala nikakve izjave, a iz Županijskog državnog odvjetništva su nam kazali da će zbog pokušaja ubojstva, mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali i mogućnosti ponavljanja, odnosno dovršenja djela, tražiti zadržavanje osumnjičenika u istražnom zatvoru. O tome bi večeras trebao odlučiti sudac istrage.