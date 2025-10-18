Krvavi incident u susjedstvu: Mladić do smrti zatukao beskućnika

Susjednu zemlju potresa stravičan zločin. Sud u Pečuhu osudio je 22-godišnjeg mladića na 15 godina zatvora i 10 zabranu bavljenja javnim poslovima zbog toga što je ljeti 2023. namamio beskućnika u svoj stan u Pečuhu i ubio ga, piše 24hu.

Prema detaljima sudske presude, mladić se povukao u sebe nakon smrti oca i sestre. Izolirao se od okoline, bio je pod nadzorom psihologa, propisani su mu lijekovi, a uzimao je i majčine sedative te postao ovisan o alkoholu. U to vrijeme bio je agresivan više puta prema majci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Početkom 2023. dogodio se još zaokret u njegovom ponašanju. Gledao je nasilne, depresivne filmove pune ubojstava. Njegov omiljeni film bio je o američkom serijskom ubojici, kojeg je počeo oponašati svojim izgledom.

Sve više se zaokupljao počinjenjem ubojstva, a svoje misli o tome snimao je na telefon. Kasnije te godine primljen je na Sveučilišni odjel za komunikacije i medije, pa je sudjelovao u kampu za brucoše.

Međutim, zbog njegovog ponašanja, majku su prve noći zamolili da sina odvede kući iz kampa. Majka je ostavila sina samog u uznemirenom stanju u 2.15 ujutro, a mladić je potom uzeo nekoliko sedativa i napustio stan. Sreo je beskućnika te ga odlučio namamiti u svoj stan.

Beskućnik je prihvatio poziv i zajedno su otišli u stan. Mladić je stavio smrznutu pizzu u pećnicu, a nakon što je hrana bila gotova, beskućnik je počeo jesti sjedeći na stolici, lagano nagnut prema kuhinjskom stolu.

Mladić ga je potom udario čekićem po glavi s leđa, a zatim nastavio udarati, te ga je na kraju tri puta ubo u prsa. Beskućnik je na mjestu preminuo.

Prema sudskoj presudi, mladić u vrijeme počinjenja djela nije patio od patološkog psihičkog stanja zbog kojeg nije mogao prepoznati posljedice djela koja mu se stavljaju na teret niti postupiti u skladu s njima.

Tužitelj je tražio povećanje kazne, a optuženik i njegov branitelj podnijeli su žalbu tražeći drugačiju kvalifikaciju djela koje mu se stavlja na teret i smanjenje kazne.