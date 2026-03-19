Krvava noć u Zagrebu: Tri muškarca uhićena zbog brutalnih napada, žrtve izbodene nakon svađa i pijanke

Zagrebačka policija privela je trojicu muškaraca koje sumnjiči za dva odvojena slučaja pokušaja ubojstva – jedan se dogodio u Susedgradu, a drugi na Trnju. U oba incidenta korišten je oštri predmet, no napadnute osobe, srećom, nisu zadobile teške ozljede.

U prvom slučaju, policija je nakon nekoliko dana potrage locirala i uhitila dvojicu muškaraca u dobi od 64 i 41 godinu. Sumnja se da su prošle subote u Rešetarovoj ulici, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola, napali 60-godišnjaka. Situacija je eskalirala kada su mu, uz fizički napad, oduzeli električni romobil, a jedan od napadača potom ga je i ubo oštrim predmetom.

Ozlijeđenom muškarcu pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je prošao s lakšim ozljedama. Osumnjičeni su privedeni na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u pokušaj ubojstva i razbojništvo.

Drugi slučaj zabilježen je sinoć na Trnju. Prema dostupnim informacijama, 53-godišnji muškarac osumnjičen je da je oko 21:10 sati, nakon svađe u stanu u Nalješkovićevoj ulici, nožem napao 85-godišnjaka. I on je završio u bolnici Sestre milosrdnice, gdje su mu liječnici utvrdili lakše tjelesne ozljede.

Policija nastavlja s istragom kako bi utvrdila sve okolnosti oba događaja.