Krvava noć pred pubom: 21-godišnjak teško ozlijeđen, snimka šokirala javnost – osumnjičeni (43) izlazi na slobodu

Odlukom Županijskog suda u Zagrebu na slobodu je pušten 43-godišnji Mario B. kojeg je policija prijavila za nanošenje teških ozljeda 21-godišnjaku pred klubom The Movie pub u Savskoj cesti u Zagrebu. Takva odluka donesena je nakon što je osumnjičeni za napad, inače bivši policajac, izjavio kako mu je žao zbog svega što se dogodilo, te dodao kako je i sam bio napadnut, piše Index.

Rekonstrukcija događaja

Policija je rekonstruirala da je u ranim noćnim satima 1. siječnja pred The Movie pubom napadnut 21-godišnjak. On je izjavio da ga je napala nepoznata osoba, a nakon što su ispitali svjedoke i proveli opsežno kriminalističko istraživanje, zagrebački inspektori utvrdili su da iza napada stoji upravo 43-godišnjak. On je, kako se vidjelo na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama, više puta udario mladića koji je iz glave obilno krvario. Ozljede su okarakterizirane kao teške.

I dok je napadnuti mladić tvrdio da ga je napao redar iz The Movie puba, iz kluba su to nakon medijskih objava demantirali. Kažu kako nitko od sudionika nije njihov djelatnik.

Pozadina nasilnog sukoba

Ipak, činjenica da je 43-godišnjak bivši policajac i da je intervenirao prema grupi mladića kojoj je prvotno voditelj kluba zabranio ulazak, navodi na mogući zaključak da je na crno radio na osiguranju objekta. No službenih podataka o tome za sada nema.

On je nakon privođenja ispričao da ga je napala skupina u kojoj je bilo šest osoba te je i sam u tom incidentu zadobio ozljedu uha. Razrezalo ga je staklo koje se razbilo, a nakon toga je on uzvratio. Kako je riječ o čovjeku koji ranije nije osuđivan, pušten je da se brani sa slobode.