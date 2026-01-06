Mladić brutalno pretučen u Zagrebu. Uznemirujuću snimku objavio njegov otac: "Dijelite što više da se počinitelj pronađe"

Božo Tunjić, porijeklom iz Kaknja u BiH, uputio je javni apel građanima nakon što je njegov sin, kako tvrdi, brutalno fizički napadnut u Zagrebu tijekom novogodišnjih praznika. Kako piše Zagreb.info, strašne scene napada na mladića snimljene su na Savskoj cesti, vidi se kako na tramvajskoj stanici ispred poznatog puba mladić sjedi s glavom u rukama. Potpuno je prekriven krvlju, koja šiklja iz njegove glave...

Prijatelj iza kamere zamolio ga je da podigne glavu i pokaže svoje stanje. Njegovo je lice potpuno prekriveno krvi. "Brate, nemam pojma", rekao je mladić dezorijentirano. "Ko da si iz horora izišo", dodaje mu prijatelj i pita ga što se dogodilo.

"Ovaj čovjek udara mog sina. Ako ga neko prepozna, neka mi javi"

U tom trenu prilazi mu, dok tako krvav sjedi na klupici, krupniji muškarac srednjih godina, koji se doslovno zaletio na njega. "Dobro je, buraz", kazao mu je mladić krvave glave, no njega to nije spriječilo da ga snažno udari šakom...

Obitelj sada traži pomoć javnosti u pokušaju da se identificira napadač, piše Crna hronika.ba.

Prema navodima obitelji Tunjić, incident se dogodio ispred noćnog kluba, u trenucima kada je grad bio prepun ljudi zbog dočeka Nove godine. Kako tvrdi otac, njegov sin je bez povoda napadnut, zadobio je tjelesne ozljede, a napadač se nakon toga udaljio s mjesta događaja.

Tunjić je na društvenim mrežama objavio video događaja i zatražio pomoć u identifikaciji osobe za koju tvrdi da je sudjelovala u napadu na njegovog sina.

"Ovaj čovjek udara mog sina. Ako ga neko prepozna, neka mi javi. Dijelite što više da se počinitelj pronađe", naveo je u objavi na Facebooku.

Otac je pozvao građane koji imaju bilo kakvu informaciju da je dostave njemu ili nadležnim institucijama, a strašnu snimku na kojoj se vidi krvava mladićeva glava i čovjek koji ga i tako "nokautiranog" udara možete pogledati OVDJE.