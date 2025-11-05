Krovinović vs. Livaja: Znate li tko više priča u Hajduku?

Hajduk je seriju od pet gostovanja zaključio u Koprivnici, odigrali su 0:0 protiv Slaven Belupa i zadržali vodeće mjesto na ljestvici, a sad čekaju Osijek na Poljudu.

Stadion će sasvim sigurno biti prilično ispunjen, a bit će jači i za Marka Livaju, koji se vraća nakon ozljede zadnje lože. Nekoć je splitski sastav muku mučio bez njega, teško je zabijao i pobjeđivao, ali ove sezone situacija se promijenila.

U pet utakmica bez Livaje upisali su četiri pobjede i remi, neki drugi igrači preuzeli su inicijativu, poput Šege i Pukstaša, ali jedno je sigurno – Livaja im samo može biti dodatna vrijednost:

"Svi znamo tko je Marko Livaja, koliko nam znači. Mogu samo reći da jedva čekamo da se vrati na teren, da budemo bolji za dva koplja, tri- četiri, nebitno. Siguran sam da ćemo s njim biti još jednu razinu iznad", tvrdi Filip Krovinović u razgovoru za SuperPodcast na HDTV-u, prenosi Gol.hr.

Dodaje da je Livaja drukčiji od njega:

"Već sam puno puta rekao da je Livaja top momak. Ljudi ne znaju jer on ne priča puno, ali s nama je super. Družimo se, zajedno živimo za snove. Livaja manje priča, a ja više. Tu je velika razlika između nas. S vremenom se otvorio, sad je više za priču i zafrkanciju. Atmosfera nam je super", zaključio je.

Livaja je ove sezone odigrao šest utakmica u najvišem rangu hrvatskog nogometa, propustio je prva dva kola zbog kazne, a sada i posljednje četiri utakmice zbog ozljede zadnje lože.

Dosad je skupio tek po pogodak i asistenciju, to je daleko od brojki na koje nas je proteklih sezona navikao, ali sezona je duga.