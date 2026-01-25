Krovinović: "Nismo zaslužili izgubiti utakmicu"

Hajduk je poražen od Istre 1961 rezultatom 2:1 na Poljudu u prvoj utakmici nastavka sezone. Iako su Bijeli stvorili puno više šansi, gosti su bili konkretniji te su na kraju osvojili sva tri boda. Ovako je utakmicu vidio kapetan Bijelih Filip Krovinović.

- Toliko sam tužan, razočaran. Sve stane u to da je Istra iskoristila što je imala. Imali smo puno prilika, posebno u prvom dijelu. Moja greda, vratnica Skoke, još nekoliko prilika. Toliko toga smo imali, a Istra je iz dvije prigode došla do pogodaka. Moje je mišljenje da nismo zaslužili, ovakav rasplet, ali negdje ti nogomet uzme, negdje vrati - kazao je Krovinović nakon utakmice.

Hajduk je u ovoj utakmici bio bez mnogo važnih igrača. Krovinovića su pitali koliko su momčadi nedostajali Livaja i Rebić.

- Puno, ali čak i bez njih nismo zaslužili izgubiti utakmicu. Imali smo novi stoperski par nakon dugo vremena, Bamba nije igrao neko vrijeme. Ali, zato smo svi tu i radimo da budemo bolji. Gorica? Neće biti lako,ali mi smo Hajduk, idemo po tri boda - zaključio je Hajdukov veznjak.