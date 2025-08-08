KROVINOVIĆ NAKON POBJEDE I ASISTENCIJE: Činilo se kao da sudac nikad neće svirati kraj

Nogometaši su Hajduka jučer od 21 sat igrali protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za vodstvo gostiju zabio je Bregu u 36. minuti nakon šuta iz daljine, a rezultat je potom poravnao Durdov u 49. minuti kada je nakon Krovinovićeva prolaska i ubačaja glavom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bamba je golom u 63. minuti Hajduk doveo u prednost nakon što je oduzeo loptu i matirao Teqju za 2:1. Utakmicu je obilježio debi Rebića kojemu je Poljud skandirao ime nakon ulaska u igru.

Svoj je komentar utakmice dao asistent prvog gola Filip Krovinović:

„Činilo se kao da sudac nikad neće svirati kraj. Baš je dugo trajalo, ali uživali smo, bez obzira na 0:1 u poluvremenu. Imali smo tri mrtvaca, nismo ih iskoristili, totalno glupo. Ali to je nogomet, u poluvremenu smo došli u svlačionicu i rekli smo da ako zabijemo jedan, zabit ćemo još jedan minimalno, tako je i bilo. Mogli smo bez problema zabiti još koji, ali ok. Neka je tako, možda je i bolje, da budemo 120 % u Albaniji. Čestitke momcima na preokretu utakmice.“

Netom prije asistencije imali ste slalom kao Janica Kostelić?

- Bilo je lijepo, da, hvala Vam. Nadam se da će toga biti još. Uživali smo i idemo dalje, čeka nas u nedjelju nova prvenstvena utakmica i idemo po tri boda.

Je li šteta što je završilo samo 2:1? Imali ste još šansi, dvije stopostotne i vratnicu…

- Sigurno da je ostao neki žal, međutim, tako je kako je. Rekao sam da je možda i bolje jer, poznavajući nas, kada se opustimo, to ne izgleda ni na što. Možda je bolje da smo tamo u ovakvom rezultatu, 2:1, 1:0, da budemo na 120 %, ali prva utakmica je u nedjelju i to je ono što nas zanima.

Što bi po Vama trebalo popraviti?

- Mislim da smo drugo poluvrijeme puno bolje izašli u presing, defanzivni. Oni su većinom napucavali i uglavnom nisu igrali, mi smo sve to lopte kupili. Tako da, malo smo ga promijenili u drugom poluvremenu i to je ono što nas je definitivno „diglo“.

Je li dodatni doprinos krila ključan?

- Svi su potrebni. Neka se tako i nastavi, jedan dan jedno krilo, drugi dan drugo, treći dan netko tko će ući, pa stoper, vezni, tko god. Neka vi zazivate koga god, samo neka oni samo donose što treba. Svi smo sretni i zadovoljni.

O Rebiću?

- Vidjeli ste, to je neupitna klasa, nosi dvojicu sa sobom, bit će nam od velike koristi i nema nikakvog straha za njega.

Vi ste u sjajnoj formi na početku sezone?

- Stvarno uživam, naravno, ekipa mi pomaže. Nije uvijek do pojedinca, nogomet je kolektiv. Neka se tako i nastavi.

Što Vam se čini o atmosferi i publici?

- Top, najbolja na svijetu, već sam i sto tisuća puta rekao kada sam ovdje s vama, a to je često, da su definitivno najbolji na svijetu i ni za što ih ne bih mijenjao.

Riječ-dvije o Gorici?

- Super protivnik, ja respektiram sve, ali igramo kući, opet pred punim Poljudom, oni će nas nositi. Danas smo gubili, preokrenuli smo, vidi se da imamo njih, imamo nas, dečki s klupe uvijek donesu nešto, hvala im na tome. Idemo po tri boda.