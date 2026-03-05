Kronično nedostaje medicinskih sestara u splitskom KBC-u: "Preraspodijelim ljude, ostajemo duže..."

Kronični nedostatak medicinskog osoblja postaje sve veći problem našeg zdravstvenog sustava. U KBC-u Split trenutačno ih nedostaje oko 200, a stanje dodatno otežava činjenica da je na bolovanju svakog dana oko 300 medicinskih sestara.

Napraviti dnevni raspored rada u splitskom KBC-u pravo je umijeće, javlja HRT. Svako jutro gotovo ista glavobolja za sve glavne sestre zavoda i odjela.

"Svaki dan se susrećem s tim. Preraspodijelim ljude, ostajemo duže. Jednostavno se snalazimo kako znamo. Imam kolegice koje su u konzilijarnom dijelu, pa ih šaljem u sale. I ja sam u uredu i često izađem i odradim – snalazim se i uspijemo", opisala je situaciju Ana Martinović, glavna sestra Zavoda za anesteziju KBC-a Split.

"Ispada da 343 sestre nisu radile kompletan mjesec"

U splitskoj je bolnici, kojoj godišnje gravitira milijun pacijenata, a u sezoni mnogo više, zaposleno 1600 sestara. Kronični nedostatak kadra i prekovremeni sati utjecali su i na njihovo zdravlje. Često su i one same pacijenti na fizikalnoj terapiji.

"Mi smo konkretno u veljači imali 562 medicinske sestre na bolovanju. Kad to preračunamo na sve radne sate u mjesecu, zbog raznih prava i bolovanja, ispada da 343 sestre nisu radile kompletan mjesec. Naravno, u nekom se danu moglo dogoditi da ih bude 220, a moglo je biti dana da bude i 450", objasnila je Ivanka Ercegović, glavna sestra KBC-a Split.

"Ja i ovom prilikom zahvaljujem svojim djelatnicima koji se u tim trenucima maksimalno rastežu kako bi održali sustav. Najvažnije je da naši pacijenti to ne osjete, ali dobro to osjećaju svi naši djelatnici, koji moraju itekako raditi iznad svojeg maksimuma. Zahvaljujući njihovu entuzijazmu i empatiji, mi još uvijek uspijevamo održati sustav, ali na duge staze bit će teško", poručio je Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split.

Bilo je i upitnih bolovanja, odlazaka na putovanje ili sezonski rad, stoga je KBC Split za takve slučajeve tražio izvanrednu kontrolu HZZO-a.

"Tijekom 2025. i 2026. godine KBC Split je postavio 28 zahtjeva Zavodu za izvanrednom kontrolom bolovanja njihovih djelatnika. Od tih 28, 25 zahtjeva zadovoljavalo je uvjete iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i tu su provedene kontrole – tri nisu. To ne znači da sve te privremene nesposobnosti za rad njihovih djelatnika nisu kontrolirane – one su kontrolirane jednim dijelom prilikom redovitih, a jednim dijelom prilikom izvanrednih kontrola", objasnila je Nera Bratim iz HZZO-a PU Split.

Pred splitskom bolnicom još je jedno teško i izazovno ljeto. A da se bolnički sustav ne uruši, Grad i Županija ponudili su pomoć u sufinanciranju smještaja za sve medicinske sestre koje bi iz bilo kojeg dijela Hrvatske došle na ispomoć u Split.

Pavičić Ivelja: "Svjesni smo problema nedostatka kadra te poduzimamo korake"

Većina bolovanja zapravo je opravdana, a kako riješiti ovaj golemi problem, komentirala je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu KBC-a Split doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr. med., s kojom je razgovarala novinarka HRT-a Ivana Šilović.

U upravi KBC-a Split svjesni su problema nedostatka kadra, odnosno manjka medicinskih sestara, te su već poduzeli određene korake, tvrdi Pavičić Ivelja.

"U prošloj godini podijelili smo prve stipendije učenicima srednje škole – budućim medicinskim sestrama i tehničarima – također i studentima sestrinstva, što je zapravo ulaganje u budućnost", rekla je.

Pomoćnica ravnatelja tvrdi da imaju podršku lokalne samouprave, tako da je, osim što su otvoreni novi razredi za medicinske sestre izvan Splita, s Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom dogovoreno subvencioniranje smještaja za sestre koje će doći raditi u KBC Split, a žive izvan županije.

"Ključan korak za ovo ljeto bit će to što ćemo pozvati medicinske sestre i tehničare koji žive u drugim dijelovima Hrvatske da dođu u KBC Split preko ljeta, kad smo mi uistinu opterećeni, a mi ćemo im s naše strane osigurati smještaj", objasnila je.

To je zapravo poziv onima koji su na godišnjem odmoru preko ljeta da, ako žele, mogu doći provesti ljeto radeći u KBC-u Split.

"Mi smo svjesni da naši djelatnici ulažu ogroman trud"

"To je vid dopunskog rada i to će se u sljedećem periodu regulirati", rekla je.

Rad s kroničnim nedostatkom medicinskog osoblja izazovan je s obzirom na to da uvijek postoji rizik od toga da može utjecati na kvalitetu odnošenja prema pacijentima.

"Mi smo svjesni da naši djelatnici ulažu ogroman trud. To nekad znači za naše medicinske sestre, kojih osobito nedostaje, više posla, dodatne smjene, prekovremene sate, ali medicina je specifična – to je poziv i pacijent je uvijek na prvom mjestu", istaknula je.

"Ja se nadam da ćemo ovim mjerama koje sada poduzimamo i koje sam najavila rasteretiti naše osoblje u budućnosti", zaključila je.