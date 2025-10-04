Krk se oprašta od poginule Nicole: "Ostavila je trag u našim srcima"

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak navečer, oko 20.35 sati, dogodila u Baški na otoku Krku, život je izgubila 21-godišnja Nicol Čačić. Vijest o njenoj smrti duboko je potresla Bašku i cijeli otok, a iako identitet stradale zasad nije službeno potvrđen, brojni sugrađani i institucije već se opraštaju od mlade djevojke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oproštaj škole i zajednice

Od Nicol se oprostila i njena bivša škola, Područna škola Baška OŠ Fran Krsto Frankopan.

"S dubokom tugom obavještavamo da nas je prerano napustila naša bivša učenica, sportašica, prijateljica i uzor mnogima Nicol Čačić", stoji u objavi škole.

"Pamtit ćemo je po iskrenom osmijehu, upornosti, sportskom duhu i dobroti koju je nesebično dijelila. Radovali smo se što je odabrala našu struku i nadali se da će nam uskoro osvježiti kolektiv. Njezina energija, radost i snaga ostavili su trag u srcima svih nas koji smo je poznavali", poručili su djelatnici i učenici.

Na kraju su izrazili iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su voljeli Nicol, dodavši: „Nije važno koliko godina živimo, već koliko ljubavi i svjetla ostavimo iza sebe.“

Prema informacijama Policijske uprave primorsko-goranske, do tragedije je došlo kada je 21-godišnjakinja upravljala automobilom riječkih registracijskih oznaka. U zavoju je zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, udarila u metalnu zaštitnu ogradu, prešla na suprotni trak i frontalno se sudarila s autobusom, također riječkih registracija.

Unatoč brzoj intervenciji i pruženoj liječničkoj pomoći, mlada vozačica preminula je na mjestu nesreće.

Autobus je vozio 40-godišnji državljanin Nepala koji je zadobio lakše ozljede.

Promet bio zatvoren do ponoći

Nakon nesreće promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren do ponoći, a od 00.10 do 01.10 sati odvijao se naizmjenično jednim trakom. Od 1.10 sati promet je normaliziran, izvijestila je policija.