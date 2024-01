KRIVOLOV NA SPLITSKOM PODRUČJU Razotkriveni krijumčari prstaca, ježinaca i trpova, skladišta su im bila od Zadra do Knina

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 11 hrvatskih državljana (1972., 1978., 1982., 1983., 1973., 1987., 1980., 1976., 1997., 1988., 1991.) i petorice talijanskih državljana (1979., 1965., 1980., 1960., 1978.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, trgovanja divljim vrstama te pomaganja u trgovanju divljim vrstama, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od ožujka do 19. srpnja 2022., u Hrvatskoj i Italiji, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge protuzakonitom nabavom, a potom krijumčarenjem iz Hrvatske u Italiju više zaštićenih divljih vrsta i to trpa, ježinca i ikre ježinca radi njihove preprodaje na ilegalnom tržištu u Italiji, kao i prstaca radi njihove preprodaje na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj.

Sakupljanje trpova Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o lovostaju trpova u potpunosti je zabranjeno. Za sakupljanje ježinca i pjegavog ježinca, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta, potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva, a prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama igličasti ježinci i prstaci strogo su zaštićene vrste.

U skladištima se vršila i prerada ikre morskih ježinaca koja se pakirala u staklenke

Iako su to okrivljenici znali, nakon što su II. i III. okr. s I. okr. dogovorili prodaju navedenih divljih morskih vrsta u Italiji, I. okr. te po njegovom nalogu i V. do XII. okr. i XIV. i XV. okr. su na području Splita, Kaštela, Trogira, Vinišća, Marine, Rogoznice i otoka Šolte, koristeći profesionalnu ronilačku opremu u realizaciji dogovorenog plana izlovljavali morske ježince i trpove, a VIII. i X. okr. i prstace. Zatim su I. okr., a po njegovom nalogu V. do VIII. okr. te X. i XII. okr., dio morskih ježinaca i trpova dovozili u Zadar, Biograd na moru, Kaštela, Rogoznicu i Vinišće, dok su dio odvozili do skladišta u Kaštel Starom i Kninu. U skladištima su I. okr. te sukladno njegovim uputama V., VII., VIII. i X. okr. navedene divlje vrste pakirali u PVC spremnike radi njihovog daljnjeg ilegalnog transporta u Italiju.

Osim toga se u skladištima vršila i prerada ikre morskih ježinaca koja se pakirala u staklenke, a u koju svrhu su III. i V. okr., sukladno dogovoru s I. okr., prethodno angažirali više nepoznatih osoba. Nakon toga su I. okr., a po njegovom nalogu i V. do VIII. okr. te X. i XII. okr., morske ježince, trpove te ikru ježinaca, radi njihovog prijenosa iz Hrvatske u Italiju, u Zadru, Biogradu na moru, Kaštelima, Rogoznici i Vinišću predavali IV., XIII. i XVI. okr. koje je prethodno sukladno dogovoru s I. okr. angažirao II. okrivljenik. Zatim su divlje morske vrste za novčanu naknadu, sukladno uputama I., II. i III. okr., prevozili iz Hrvatske u Italiju gdje su ih II. i III. okr. prodavali raznim kupcima na ilegalnom tržištu, dok je X. okr. po nalogu I. okr. za novčanu naknadu prstace u Splitu isporučio jednom ugostitelju.

Okrivljenici su na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj i Italiji prodali najmanje 16.640 kilograma trpova po cijeni od najmanje 3,98 eura po kilogramu, najmanje 980 kilograma morskih ježinaca po cijeni od najmanje 3,32 eura po kilogramu, najmanje 112 kilograma ikre morskih ježinaca po cijeni od najmanje 106,18 eura po kilogramu, te najmanje 6,35 kilograma prstaca po cijeni od najmanje 26,54 eura po kilogramu.

Na opisani način su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 81.567,46 eura, a novac su međusobno podijelili sukladno njihovim prethodno dogovorenim ulogama u realizaciji plana, čime su Državni proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 1,322,151,44 eura.

USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist.