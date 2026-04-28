Internet gori oko toga tko je kriv: Dama odbila muškarca jer je tražio da podijele račun

Priče sa spojeva često postanu viralne, a više od samih događaja, potaknu žustre rasprave o tome što je prihvatljivo u svijetu upoznavanja. Nedavna objava na platformi X, bivšem Twitteru, privukla je veliku pažnju zbog svojih iznenađujućih detalja.

Objava otkriva kako je 36-godišnja žena, s godišnjom plaćom od oko 90.000 eura, prekinula svaki kontakt s muškarcem jer ju je na trećem spoju zamolio da podijele račun.

Prema objavi, na prva dva spoja muškarac je platio račun i sve se činilo u redu. Međutim, na trećem je spoju predložio da podijele trošak od oko 55 eura, tako da svatko plati približno 27 eura. "Nasmiješila se i otišla", stoji u objavi, piše Index.

"Nije stvar u novcu"

Žena je navodno sljedećeg dana nazvala agenciju za spajanje koja ih je upoznala i poručila da je s tim muškarcem završila te da se s njim više ne može nalaziti. "Nije stvar u novcu. Dobro zarađujem", rekla je, dodavši kako je "cijeli račun mogla platiti i deset puta". Ipak, osjećala je da muškarac kalkulira isplati li mu se uopće ulagati u nju. "Ne želim provesti život s nekim tko tako razmišlja", zaključila je.

Podijeljene reakcije na internetu

Ono što zaista iznenađuje jest burna rasprava koja je uslijedila u komentarima. Dok su neki podržali stav žene, drugi su je oštro kritizirali.

"Ispada da je on zapravo imao sreće... ako žena ne može dati ni 27 eura, kakvu podršku može pružiti u budućnosti?" napisao je jedan korisnik.

"TAJNI PLAN: Želimo jednakost, ali samo kad nam odgovara. Financijski smo neovisne, ali se uvrijedimo ako netko predloži podjelu računa. Rado idemo na spoj, dok god vi plaćate i mi ne moramo ništa. Ako nas zamolite da nešto učinimo ili podijelimo trošak, onda ste vi 'loš dečko'", dodao je drugi.

"Njezina intuicija ima smisla. Rijetko se radi o 27 eura, radi se o promjeni u načinu razmišljanja nakon dva spoja. Ako netko počne 'kalkulirati' tako rano, to signalizira kako će se dugoročno odnositi prema partnerstvu. Financijska neovisnost ne znači da geste pažnje nisu potrebne", stao je u njezinu obranu jedan komentator.

"Račun je bio samo izgovor. Ključna je percepcija namjere", napisao je drugi.