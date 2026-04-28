Tajna savršenog bolonjeza: Ključan je sastojak koji su koristile bake u Italiji

Umak bolonjez, poznat i kao ragu bolognese, smatra se jednim od kamena temeljaca talijanske kuhinje. Kao i svaki tradicionalni recept, i ovaj ćete pronaći u bezbrojnim varijacijama i lokalnim prilagodbama, no njegova je suština uvijek ista.

Osnovne komponente jela ostaju nepromijenjene: sve započinje sa soffrittom, sitno sjeckanom mješavinom celera, mrkve i luka. Tome se dodaje kombinacija mljevene svinjetine i junetine, kvalitetne konzervirane rajčice i, naravno, crno vino.

Ključ za stvaranje iznimnog bolonjeza leži u ispravnom izvođenju svakog koraka, strpljivo i pažljivo, bez traženja prečaca. Upravo je polagano kuhanje ključno za razvijanje bogatog okusa i savršene teksture umaka. Međutim, postoji jedan sastojak koji uistinu sve transformira, nešto što bi svaka talijanska baka bez iznimke svaki put dodala u osnovni recept, piše Net.hr.

Sastojak koji mijenja sve - mlijeko

Taj tajni sastojak je mlijeko. Iako se mnogima čini neobičnim, dodavanje mlijeka u mesni umak s rajčicom ima i znanstveno i kulinarsko utemeljenje. Mliječna kiselina i kalcij pomažu omekšati junetinu, dok mliječna masnoća neutralizira kiselost vina i rajčice.

Ovaj trik nije samo narodna predaja, već je i službeni dio recepta za ragù alla bolognese, koji je još 1982. godine registriran pri Gospodarskoj komori u Bologni. Originalni recept, uz meso, povrće i vino, izričito navodi punomasno mlijeko kao neizostavan dio pripreme.

Recept za autentični bolonjez umak

Sastojci:

Dvije žlice maslinovog ulja

Dvije mrkve

Dvije stabljike celera

Jedan luk

150 g mljevene svinjetine

150 g mljevene junetine

Tri konzerve sjeckane rajčice

Jedna žlica koncentrata rajčice

Pola šalice crnog vina

Jedna šalica mlijeka

Sol i papar

Priprema korak po korak

Priprema bolonjeza započinje izradom soffritto baze. To podrazumijeva sjeckanje luka, mrkve i celera na iznimno sitne komadiće. Iako ručno sjeckanje može potrajati i do deset minuta, posao možete ubrzati korištenjem sjeckalice, koja će sve obaviti u nekoliko sekundi.

Nakon što je povrće pripremljeno, u velikom loncu zagrijte ulje i dodajte sjeckani soffritto. Važno je pustiti povrće da se lagano pirja pet do deset minuta prije dodavanja ostalih sastojaka, jer mora dovoljno omekšati kako bi otpustilo svoje arome.

Sljedeći korak je dodavanje mesa. Pustite ga da se dobro zapeče sa svih strana i dobije smeđu boju. Zatim umiješajte koncentrat rajčice, sol, papar i na kraju crno vino kako biste deglazirali posudu. Ova faza je iznimno važna jer se tada stvaraju temelji okusa koji obogaćuju umak. Također, bitno je da sav alkohol u potpunosti ispari, inače bi umak mogao imati neugodnu oštrinu.

Zatim dolaze konzervirane rajčice. Za baršunasto glatki umak, preporučuje se prethodno ih izmiksati štapnim mikserom ili u blenderu. Dodajte obrađene rajčice u lonac, sve temeljito promiješajte, a potom ulijte mlijeko i ponovno sjedinite smjesu.

Zagrijte umak do vrenja, a zatim smanjite vatru na najnižu temperaturu. Poklopite i pustite da se lagano krčka najmanje tri sata. Dugo vrijeme kuhanja dodatno intenzivira okus. Sve što trebate činiti jest povremeno ga promiješati, otprilike svakih pola sata.

Netom prije nego što je umak gotov, kušajte ga kako biste provjerili treba li dodati još malo soli ili papra. Tradicionalni bolonjez ne poslužuje se sa špagetima, već sa širom tjesteninom poput tagliatella, čija površina bolje zadržava gusti umak.

Ako napravite veću količinu, bolonjez se može savršeno zamrznuti i čuvati u zamrzivaču do tri mjeseca.