Krivac za najtežu željezničku nesreću u Hrvata tražio blažu kaznu. Odbijen je, ali nije ga briga: već ranije je izašao na uvjetni otpust!

U izlijetanju nagibnog vlaka koji je vozio od Zagreba prema Splitu, tog ljeta 2009. godine poginulo je šest osoba, a ukupno je ozlijeđeno njih 55.

Praktički odmah nakon tragedije, na tračnicama u Rudinama bila je vidljiva neka vrsta masnoće – istraga je krenula u tom smjeru pogotovo što je samo koju minutu kasnije prema prevrnutom vlaku i unesrećenima poslana u pomoć teretna lokomotiva koja je i sama, odmah do putničkog vlaka, sletjela s tračnica! Samo srećom su izbjegnute još teže posljedice, nitko nije nastradao u naletu i izlijetanju ‘robela’…

Suđenje i presude

Nakon istrage podignuta je i optužnica zbog nanošenja američkog retardanta TG300 na prugu neposredno prije nailaska putničkog nagibnog vlaka. Retardant se nanosio kako bi se spriječili šumski požari iz prugu, no nije se smio polijevati po samim tračnicama. Ukupno je na optuženičku klupu sjelo pet osoba, a na koncu su presudom splitskog Županijskog suda na zatvorske kazne osuđena dvojica: u svibnju 2013., nakon dugotrajnog suđenja petorici optuženih, trojica su oslobođena, a krivim su proglašeni Ivica Medak (67), bivši šef ekologije HŽ Infrastrukture i Jozo Bazina (73) koji je u firmi Intrade (a koja je angažirana na prskanju retardanta) figurirao kao stručni konzultant za izradu prskalica kojima je na prugu nanesen TG 300.

Medak je osuđen na četiri godine zatvora, a Bazina na tri godine iza rešetaka. I ta presuda je postala pravomoćna, istina tek početkom 2019. godine. No to nije značilo kraj pravosudne borbe pravomoćno osuđenih…

Pokušaji ublažavanja kazne

Evo recimo nedavno je, prije niti mjesec dana, splitski sud odlučivao o još jednom zahtjevu Joze Bazine za ‘obnovu postupka’, takozvano ‘nepravu obnovu’ koja znači da se zapravo samo suđenje ne mora obnoviti nego će se odrediti blaža kazna. No, izvanraspravno sudsko vijeće bilo je ‘tvrda srca’, nije prihvatili argumente Joze Bazine za izricanjem blaže kazne zatvora u odnosu na onu trogodišnju izrečenu pravomoćnom presudom. Argumenti su naime bili, očekivano, oni zdravstveni: povišena masnoća, povišeni krvni tlak, srčana aritmija te serija boljetica mišićno-koštanog sustava…

Splitski sud je dakle na sjednici koncem kolovoza ove godine odbio ovaj zahtjev Joze Bazine, smatraju da se ne radi o okolnostima (dio zdravstvenih problema je postojao i tijekom suđenja) ‘koje bi očito dovele do blaže osude’.

Ono što je međutim super-zanimljivo, krije se naravno iza ovog očekivanog rješenja splitskog suda. A to je, za početak, da je Bazina taj zahtjev podnio osobno u kolovozu 2022. godine, dakle tri godine prije nego što je odbijen.

Sada je potrebna određena doza koncentracije zbog datuma, zbog slijeda događaja koje smo otkrili. Dakle pravomoćna presuda je donesena 2019. godine, no Jozo Bazina na odsluženje kazne od tri godine zatvora odlazi 27. listopada 2021. godine. Kao što smo već napisali, zahtjev za obnovu postupka podnio je osobno u kolovozu 2022. godine, dakle dok je bio u zatvoru! Ne samo to, u tom istom zahtjevu, kao argumente za obnovu postupka, odnosno izricanje blaže kazne, navodi seriju odlazaka kod liječnik.

Pa je tako u ožujku i travnju te iste 2022. godine bio u Ordinaciji za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, a 16. travnja je primljen u KBC Zagreb na Hitni bolnički prijem… Sve ove liječničke intervencije odrađivao je bez većih birokratskih problema iz zatvorskog sustava gdje je bio na odsluženju trogodišnje kazne.

Iznenađujući prijevremeni otpust

I tako dolazimo do onog najluđeg u cijeloj priči. Jozo Bazina je na prijevremeni otpust izašao koncem lipnja 2023. godine, nakon što je iza rešetaka odslužio (a vidjeli smo da je jedan dobar dio tog vremena proveo po liječnicima ili rehabilitaciji) nešto više od 20 mjeseci zatvora! Podsjetimo, trebao je u nekoj od kaznionica, pa makar i otvorenog tipa, provesti 36 mjeseci (do listopada 2024. godine!), stoji u pravomoćnoj presudi. Dapače, zahtjev za ublažavanje kazne u vidu obnove postupka mu je službeno odbijen u kolovozu ove godine, dakle splitski suci su odlučivali o nečemu što je davno ranije odlučeno, protivno njihovom stavu.

Inače, uvjetni otpust se po Kaznenom zakonu i Zakonu o izvršavanju kazne zatvora može odrediti nakon što osuđenik odsluži najmanje pola kazne zatvora, ali ne prije tri mjeseca odslužene kazne. Dakle, to što ga je sud u Zagrebu (jer je Bazina u to vrijeme bio u zagrebačkom zatvoru) pustio iz zatvora dva mjeseca nakon što je odslužio pola kazne od tri godine zatvora, ta odluka ide ‘na njihov brk’.