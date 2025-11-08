Close Menu

Kristina Vidan: "Split nije grad mržnje"

"Vjerujem da ima mnogo više onih koji su danas ostali doma"
Kristina Vidan

Kristina Vidan, nekadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu Splita, članica stranke Direkt, komentirala je današnji prosvjed u Splitu.

"Split nije grad mržnje.

Vjerujem da ima mnogo više onih koji su danas ostali doma i šutke zaobilaze vijesti o napadima, prosvjedima i podjelama, jer samo žele živjeti u miru na ovom komadiću ovozemaljske lipote.

Uvijek je bilo onih koji trebaju neko crnilo i neprijatelje, pa i izmišljene, kako bi osjetili adrenalin borbe za "pravdu" — često ni sami ne znajući protiv koga se zapravo bune.

Za sve njih, ali i za one koji sve to zaobilaze, valja ponoviti: crne košulje, maske i zakon ulice uvijek su bili uvod u najstrašnije zločine protiv čovjeka i protiv onog božjeg u nama.

Takve atmosfere mržnje i straha kroz povijest su stvarali političari koji parazitiraju na ljudskom strahu, dok sami ubiru moć, novac i privilegije.

Oni su od dojučerašnjih susjeda u prošlosti stvarali krvnike — u Auschwitzu, Jasenovcu, Vukovaru, Srebrenici, Gazi.

Obrazac je uvijek isti. Samo se mijenja pozadina, a nama ostaje pitanje: jesmo li išta naučili?

Možemo li, napokon, biti zahvalni na životu u slobodi i demokraciji, na prilici da zajedno s velikim europskim narodima radimo na zajedništvu koje ne ponizuje male i štiti slabe?

Jer upravo takvo zajedništvo temeljeno na kršćanskim vrijednostima čini ovaj kontinent jednim od rijetkih mjesta na Zemlji gdje običan čovjek može živjeti sigurno i dostojanstveno", poručila je.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
7
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
3
Sad
0
Mad
1