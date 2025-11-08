Kristina Vidan: "Split nije grad mržnje"

Kristina Vidan, nekadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu Splita, članica stranke Direkt, komentirala je današnji prosvjed u Splitu.

"Split nije grad mržnje.

Vjerujem da ima mnogo više onih koji su danas ostali doma i šutke zaobilaze vijesti o napadima, prosvjedima i podjelama, jer samo žele živjeti u miru na ovom komadiću ovozemaljske lipote.

Uvijek je bilo onih koji trebaju neko crnilo i neprijatelje, pa i izmišljene, kako bi osjetili adrenalin borbe za "pravdu" — često ni sami ne znajući protiv koga se zapravo bune.

Za sve njih, ali i za one koji sve to zaobilaze, valja ponoviti: crne košulje, maske i zakon ulice uvijek su bili uvod u najstrašnije zločine protiv čovjeka i protiv onog božjeg u nama.

Takve atmosfere mržnje i straha kroz povijest su stvarali političari koji parazitiraju na ljudskom strahu, dok sami ubiru moć, novac i privilegije.

Oni su od dojučerašnjih susjeda u prošlosti stvarali krvnike — u Auschwitzu, Jasenovcu, Vukovaru, Srebrenici, Gazi.

Obrazac je uvijek isti. Samo se mijenja pozadina, a nama ostaje pitanje: jesmo li išta naučili?

Možemo li, napokon, biti zahvalni na životu u slobodi i demokraciji, na prilici da zajedno s velikim europskim narodima radimo na zajedništvu koje ne ponizuje male i štiti slabe?

Jer upravo takvo zajedništvo temeljeno na kršćanskim vrijednostima čini ovaj kontinent jednim od rijetkih mjesta na Zemlji gdje običan čovjek može živjeti sigurno i dostojanstveno", poručila je.