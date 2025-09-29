Krešimir Mrčela član KAS Cetina Adventure nastupio na World Mountain and Trail Championship 2025.

Proteklog vikenda u razdoblju od 25. - 28. rujna 2025. održano je svjetsko prvenstvo u planinskom i trail trčanju u Španjolskoj pokrajini Canfranc.

Svjetsko prvenstvo u organizaciji World Athletics, World Mountain Running Association (WMRA), International Trail Running Association (ITRA), International Association of Ultrarunners (IAU), and the Royal Spanish Athletics ove godine privuklo je preko 1200 reprezentativaca iz 73 države svijeta.

Član KAS Cetina Adventure Krešimir Mrčela završio je svoj nastup na ovom fenomenalnom izdanju Svjetskog prvenstva u planinskom i trail trčanju. Krešimir je nastupio u kategoriji Classic dužine 14 km sa 775 m visinske razlike.

U kategoriji Classic nastupila su 142 natjecatelja iz cijelog svijeta. Pobjedu je odnio najbrži Kenijski reprezentativac i veliki favorit same utrke Kiriago Philemon Ombogo.

Krešimir je za pobjednikom zaostao 16 minuta i tako se plasirao na odlično 100. mjesto u ukupnom poretku.

Krešimirov prvi nastup na jednom ovako velikom natjecanju zasigurno je jedan veliki poticaj i nagrada za sav trud i odricanja koja su bila potrebna za postati reprezentativac Hrvatske i sigurni smo da je ovo samo početak njegovih uspjeha i nastupa za Hrvatsku trail reprezentaciju.