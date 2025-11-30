KRENUO DALMATINSKI MARŠ PROTIV FAŠIZMA U ZADRU Građani se okupljaju protiv mržnje, nasilja i laži: "Ovo je prosvjed za Hrvatsku, a ne protiv Hrvatske"

Danas u podne, u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, započeli su prosvjedni marševi inicijative „Ujedinjeni protiv fašizma“, koji okupljaju građane protiv mržnje, nasilja i laži.

Inicijativa okuplja desetke organizacija, kolektiva, inicijativa te pojedinaca iz cijele Hrvatske, a cilj marševa je jasno poručiti: otpor mržnji i nasilju postoji i ne smijemo šutjeti.

„Nakon zabraniteljskog ljeta, tenzije, nasilje i strah nisu se smanjili, već postali nova realnost. Ovim prosvjedom želimo pokazati da smo glasni i da se ne bojimo huškača i nasilnika. Pozivamo sve građanke i građane da zajedno izađu na ulice i pokažu da žele živjeti u društvu kojem svi jednako vrijedimo“, poručile su organizatorice.

Iz inicijative dodaju da marš nije samo jedan događaj, već početak kontinuiranog zajedničkog rada:

„Otpor nasilju, povijesnom revizionizmu i zastrašivanju gradi se svakodnevno – u učionicama, na radnim mjestima, ulicama, medijima i u svim našim odnosima. Marš je trenutak u kojem javno kažemo da ne pristajemo na mržnju, strah i nasilje.“

Marš u Zadru

U Zadru se održava Dalmatinski marš, prvi veliki antifašistički skup u Dalmaciji u desetljećima, a krenuo je s Obale kneza Branimira.

"Glavna poruka je da smo ujedinjeni protiv fašizma i za budućnost Hrvatske. Ovo je prosvjed za Hrvatsku, a ne protiv Hrvatske, Hrvatske koja se neće sramiti, koja će se ponositi svojim antifašističkim naslijeđem i gdje postoji kultura dijaloga a ne podjele", kazao je Neven Kačić-Bartulović, predsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.

"Nažalost, društvo je zasnovano na podjelama. Mislimo da na ovaj način iskazujemo protest protiv tih događanja u društvu. Mi smatramo da govorimo u ime i hrvatskog Ustava, kao i u ime deklaracije o antifašizmu. To je nešto čime se Split, Zadar i svi gradovi Hrvatske trebaju ponositi", dodao je.

"Okupili smo se da pokažemo da u Hrvatskoj ima dovoljni broj ljudima kojima je jasno da je u Ustavnim odredbama jedna od glavnih antifašizam kao suprotnost fašizmu i svemu što je nosio sa sobom - pogibije brojnih ljudi i djece samo jer su bile drugačije vjere, nacionalnosti, boje očiju. U Hrvatskoj je danas više nego ikad važno pokazati da mržnja nije rješenje i da se domovina voli tako da se poštuje svaki građanin i da poslije rata gdje smo se krvavo borili, na nama je da gradimo društvo mira i tolerancije", kazali su.