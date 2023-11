Krenulo je skupljanje žireva, evo koliko eura košta kilogram...

U Slavoniji je krenulo skupljanje žireva.

Uprava šuma Vinkovci otkupljuje 20 vagona pa su sakupljači krenuli na posao.

Kilogram žira hrasta lužnjaka bit će plaćen četiri eura, a ovaj sezonski posao prilika je mnogima da podebljaju kućni budžet, piše HRT.

Ivanka iz Nijemaca dnevno skupi 60-ak kg žira

S kantom u ruci umirovljenica Ivanka prebire po šumskom tlu. Traži male smećkaste plodove koji imaju kapicu i nisu šuplji.

"Sad je pao list pa ga je malo teže vidjeti ispod lista. Mora se list razgrtati da se vidi ima li ga ili nema", govori Ivanka Margić iz Nijemaca za HRT.

Dnevno skupi 60-ak kilograma žira. U potrazi je za zaradom, zato obilazi cijelu šumu.

Iz lova na šumske plodove i Dino se vratio s punim kantama.

"Mora se prvo pronaći veći hrast i mora se ići malo šire kolika je krošnja. Nekad bude iznad lišća, nekad ispod. Mora se malo prokopati", pokazuje Dino Knežević iz Otoka.

"Solidna dnevnica"

Šumarija Lipovac izdala je već 50-ak dozvola skupljačima žira.

"Cijena je poznata, 4 eura. Mislim da je to prihvatljiva priča. Dobar sakupljač je imao neki prosjek od 40-ak kila, sada je to 30. Mislim da je to solidna dnevnica", naglašava Krasnodar Sabljić, voditelj UŠP-a Vinkovci.

"Mi trebamo ogromne količine i sve što oni donesu na otkup mi ćemo to preuzeti", istaknuo je Josip Gregorović, revirnik u Šumariji Lipovac.

Ako se pitate koja je svrha, hrast orijaš nekada je bio maleni žir, pa se ovih dana žirevi rasipavaju po spačvanskoj šumi.

"Unosimo 300 kilograma po hektaru, a ovaj žir koji nije obojen, to je domaći žir autohtoni iz ove sastojine, pokazuje Željko Stipanović", upravitelj Šumarije Gunja.

"Ova površina je zahvaćena elementarnom nepogodom. Famoznom stoljetnom olujom. Mi bismo voljeli da skupimo žir preko našeg plana jer imamo i dio koji možemo uskladištiti u hladnjaču za iduću godinu", rekao je Sabljić.

U šumi uništenoj u oluji trebala bi uz njegovu pomoć niknuti mala vojska novog hrasta.