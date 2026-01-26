Kreću upisi prvašića u Splitu. Roditelji, evo što trebate znati

Početkom veljače za velik broj roditelja u Hrvatskoj započinje jedan od važnijih administrativnih koraka – upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. Kao i prethodnih godina, cijeli se postupak provodit će isključivo online, putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa, čime se roditeljima znatno olakšava i ubrzava prijava.

U skupinu obveznika za upis ove godine ulaze djeca rođena između 1. travnja 2019. i 31. ožujka 2020., kao i ona kojoj je upis bio odgođen prošle školske godine. Roditeljima je omogućena i opcija prijevremenog upisa za djecu rođenu do kraja 2020. godine, no za takav je postupak potrebno podnijeti poseban zahtjev unutar propisanih rokova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijavni rokovi raspoređeni su u nekoliko faza. Roditelji djece s teškoćama u razvoju zahtjeve za redovan upis mogu podnositi već od 2. veljače, a postupak za njih traje sve do sredine travnja. Redovni upisi za većinu budućih prvašića započinju 16. veljače i završavaju 15. ožujka 2026. godine. U istom razdoblju zaprimaju se i zahtjevi za prijevremeni upis te privremeno oslobađanje od školske obveze, koji se mogu podnositi do kraja ožujka.

Elektronička prijava odvija se putem sustava e-Upisi, gdje roditelji imaju pristup osnovnim podacima o djetetu, kao i informacijama o školi kojoj dijete pripada prema adresi prebivališta. Već u toj fazi moguće je odabrati izborne predmete, strane jezike te zatražiti produženi boravak. Za roditelje koji ne koriste sustav e-Građani predviđena je alternativna opcija – mogu se izravno obratiti školi, koja će prijavu unijeti u sustav umjesto njih.

Iako je početni dio postupka digitaliziran, sljedeći koraci – poput testiranja djeteta i obaveznih liječničkih pregleda – provode se u organizaciji škola. Roditeljima se stoga preporučuje da redovito prate mrežne stranice nadležnih osnovnih škola kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije o terminima i daljnjem tijeku upisa.