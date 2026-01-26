Kreću upisi prvašića u Splitu. Roditelji, evo što trebate znati

Početkom veljače za velik broj roditelja u Hrvatskoj započinje jedan od važnijih administrativnih koraka – upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. Kao i prethodnih godina, cijeli se postupak provodit će isključivo online, putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa, čime se roditeljima znatno olakšava i ubrzava prijava.
U skupinu obveznika za upis ove godine ulaze djeca rođena između 1. travnja 2019. i 31. ožujka 2020., kao i ona kojoj je upis bio odgođen prošle školske godine. Roditeljima je omogućena i opcija prijevremenog upisa za djecu rođenu do kraja 2020. godine, no za takav je postupak potrebno podnijeti poseban zahtjev unutar propisanih rokova.
Prijavni rokovi raspoređeni su u nekoliko faza. Roditelji djece s teškoćama u razvoju zahtjeve za redovan upis mogu podnositi već od 2. veljače, a postupak za njih traje sve do sredine travnja. Redovni upisi za većinu budućih prvašića započinju 16. veljače i završavaju 15. ožujka 2026. godine. U istom razdoblju zaprimaju se i zahtjevi za prijevremeni upis te privremeno oslobađanje od školske obveze, koji se mogu podnositi do kraja ožujka.
Elektronička prijava odvija se putem sustava e-Upisi, gdje roditelji imaju pristup osnovnim podacima o djetetu, kao i informacijama o školi kojoj dijete pripada prema adresi prebivališta. Već u toj fazi moguće je odabrati izborne predmete, strane jezike te zatražiti produženi boravak. Za roditelje koji ne koriste sustav e-Građani predviđena je alternativna opcija – mogu se izravno obratiti školi, koja će prijavu unijeti u sustav umjesto njih.
Iako je početni dio postupka digitaliziran, sljedeći koraci – poput testiranja djeteta i obaveznih liječničkih pregleda – provode se u organizaciji škola. Roditeljima se stoga preporučuje da redovito prate mrežne stranice nadležnih osnovnih škola kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije o terminima i daljnjem tijeku upisa.