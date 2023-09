KREĆU PRIPREME ZA IZBORE Puljak: "70% građana želi Hrvatsku bez HDZ-a. Mi smo u Splitu to napravili i znamo kako se to radi"

Splitski gradonačelnik i predsjednik Centra Ivica Puljak kazao je kako žele napraviti Hrvatsku bez HDZ-a te da će na izvanrednoj skupštini Centra završiti proces fuzije dviju stranaka Pametno i Stranka s imenom i prezimenom i s obzirom na iduću izbornu godinu krenuti tako da oni koji su se odlučili biti članovi Centra to zbilja i budu.

"Mi smo stranka koja je zaista u zadnje vrijeme svoj program vrlo jasno definirala kroz slogan 'Ili HDZ ili Hrvatska'. To je slogan koji pokazuje što mi želimo sutra od Hrvatske, a znamo da 70 posto građana želi Hrvatsku bez HDZ-a. Idemo s pitanjem je li to moguće? Mislimo da je, nije lako, mi smo to napravili i znamo kako se to radi u Splitu. Nije lako napraviti Hrvatsku bez HDZ-a, a ono što je još teže je kad to napravite što slijedi, rekao je Puljak.

Kazao je kako oni iz Centra politiku shvaćaju ozbiljno.

"Mi i danas prolazimo kroz kalvariju raznih podmetanja, negativnih stvari koje nam se događaju, ali sve ćemo to izdržati i pokušati isti taj scenarij prenijeti na Hrvatsku. Stranka Centar sada započinje put pripreme za preizbornu godinu na jedan nalin koji je za nas vrlo ozbiljan način i politiku shvaćamo kao jednu ozbiljnu stvar koja će našim građanima donijeti bolju budućnost", rekao je Puljak.

Komentirao je i najavu odlaska iz stranke političke tajnice i saborske zastupnice Dalije Orešković.

"Ona je odabrala svoj put u politici i mi to cijenimo i poštujemo te joj želimo sve najbolje na tom putu, a mi kao Centar nastavljamo svojim putem."

O tome tko će biti novi politički tajnik stranke te o funkcioniranju Kluba zastupnica Centra i Građansko-liberalnog saveza u Hrvatskom saboru odlučit će Predsjedništvo.