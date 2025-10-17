Kreće suđenje za stravično ubojstvo: Žena silovala i mučila 12-godišnjakinju, a onda tijelo strpala u kovčeg

Žena koja je navodno zlostavljala i mučila 12-godišnju djevojčicu prije nego što ju je ostavila da se uguši, u petak će izaći pred sud u Francuskoj zbog optužbi za ubojstvo.

Tijelo Lole Daviet pronađeno je nagurano u plastični kovčeg koji je bio odbačen na ulici nedaleko od njezina doma.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dahbia Benkired (27) optužena je za ubojstvo maloljetnice, silovanje, mučenje i čin barbarstva u slučaju koji je prije tri godine izazvao val užasa u Francuskoj.

Krajnja desnica također je pokušala politički iskoristiti ubojstvo nakon što je otkriveno da Benkired, rođena u Alžiru, nije imala pravo boravka u Francuskoj te joj je dva mjeseca ranije izdano rješenje o protjerivanju iz zemlje, piše Dnevnik.

Stravično ubojstvo

Daviet je nakon nastave prešla nekoliko stotina metara od škole do svog doma i stigla nešto poslije 15 sati u petak, 14. listopada 2022. godine.

Video nadzor u zgradi zabilježio je kako se Benkired, koja je bila beskućnica i nezaposlena, ali je boravila u sestrinom stanu u istoj zgradi, susrela s Lolom neposredno nakon 15 sati ispred ulaza.

Roditelji su podigli uzbunu kad im se kći nije vratila kući. Sat i pol kasnije, Benkired je snimljena u ulaznom hodniku zgrade, a pored nje je bio veliki kovčeg.

Benkired, koja je navodno davala proturječne izjave o događaju, pregledalo je više psihijatara i psihologa, no ocijenjeno je da je sposobna za suđenje.

Posljednje tri godine nalazi se u zatvoru Fresnes, južno od Pariza, javlja Guardian.

U Francuskoj se čin seksualne penetracije bilo koje vrste nad drugom osobom, počinjen uz nasilje, prisilu, prijetnju ili iznenađenje, smatra silovanjem.

Ako bude proglašena krivom, Benkired prijeti doživotna kazna zatvora.

Suđenje će trajati do sljedećeg petka, kada se očekuje presuda.