Kreće promjena vremena: Kišni oblaci stižu s područja Italije, oglasili se iz Civilne zaštite

Promjena vremena je počela. Srećom, zasad se bilo gdje na Jadranu ne bilježe niti nevremena niti grmljavinski oblaci. Ciklona se još zadržava nad sjevernom Italijom, gdje se malo produbljuje, te se njen centar lagano približava sjevernom Jadranu.

Noćas je malo kiše bilo na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a sredinom dana kišni oblaci s područja Italije ušli su u srednji Jadran i stigli do dijela obale i otoka Dalmacije.

Područja koja je zahvatila slaba kiša su svježija, tao je na drniškom području u ranim popodnevnim satima oko 25°C. U sunčanom Matkoviću je čak 39°C, u Konavlima 37°C, ali i tamo će malo osvježiti kada stignu oblaci.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, za veći dio zemlje izdao narančasti stupanj upozorenja. Jutros je podigao stupanj upozorenja za središnju Hrvatsku na crveni, najviši stupanj i to zbog mogućnosti obilne kiše, preko 60 mm. Za veći dio Jadrana vrijedi narančasto upozorenje.

"Moguće grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar i obilnu oborinu. Na moru moguće pijavice. Najjači udari vjetra > 90 km/h; Količina oborine 30-60 mm; Vjerojatnost grmljavine 60-80 %", stoji u pojašnjenju DHMZ-ovog upozorenja.

Prema kraju dana bit će sve oblačnije, a oblaci će biti sve kišniji. Zbog toga se kasno poslijepodne, večeras i noćas očekuju mjestimični grmljavinski pljuskovi, a na moru će lokalno biti i izraženijeg grmljavinskog nevremena. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene pa će do jutra pasti 2 do 50 litara po metru kvadratnome. Tijekom dana na moru će dominirati jugo, u noći će okretati na zapadne smjerove kada će zamjetno osvježiti.

NEDJELJA

U noći i rano ujutro još će biti nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, osobito je na jugu moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Oborine će prestajati već tijekom jutra što će biti uvod u stabilna veći dio dana. Dominirat će umjerena do pojačana tramontana, jača popodne na otvorenom moru Dalmacije. Navečer na moru zapadne obale Istre moguće slabo do umjereno jugo. Od jutra će biti znatno ugodnije/svježije u odnosu na prethodne dane. Najviše dnevne temperature od 24°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 31°C ponegdje na jugu.

PONEDJELJAK

Nove nestabilnosti prvo će zahvatiti sjeverni Jadran, osobito zapadnije od zapadne obale Istre, dok će velik dio dana u Dalmaciji biti suho. Prema kraju dana i osobito navečer i noći na utorak nestabilnosti će se proširiti na Dalmaciju. Podno Velebita danju će zapuhati bura, na jugu Dalmacije slabo do umjereno jugo. Bura će se u noći na utorak širiti obalom. Navečer i u noći na utorak lokalno izraženi neverini.

UTORAK

Već ujutro na sjevernom Jadranu stabilno uz buru, u Dalmaciji još nestabilno osobito na jugu, ali će se i tamo do večeri postupno stabilizirati. Bura na cijeloj obali i bit će još svježije pa će vjerojatno vrućine izostati čak i na jugu.

OD srijede do kraja tjedna bit će sunčano, u početku uz umjerenu do jaku buru. Jutra će biti izrazito ugodna (svježa) za dio godine. Danju će postupno ponovno biti toplije, ali se ne očekuje velike vrućine.