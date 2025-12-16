Kreće isplata prve "13. mirovine". Evo koliko ćete dobiti

Ovog tjedna trebala bi krenuti isplata prvog godišnjeg dodatka na mirovinu, svojevrsne 13. mirovine koju će dobiti svi umirovljenici. Iznos ovisi o godinama radnog staža, a ovaj dodatak, koji mnogi vide kao zamjenu za božićnicu, isplaćuje se po prvi put, piše N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koliko će umirovljenici dobiti i pod kojim uvjetima?

Vlada je krajem listopada odlučila da vrijednost dodatka iznosi šest eura za svaku godinu mirovinskog staža. To znači da će isplaćeni dodatak u prosjeku iznositi oko 170 eura, dok će oni s punim radnim stažem od 40 godina na račun dobiti 240 eura.

Korisnicima obiteljske mirovine dodatak će se obračunati prema stažu preminulog supružnika, a korisnicima invalidskih mirovina na temelju staža prema kojem im je mirovina i određena. Važno je napomenuti da se godišnji dodatak neće oporezivati i izuzet je od ovrhe, no za to je potrebno imati zaštićeni račun na koji će uplata biti automatski usmjerena.

Sindikati ogorčeni: "Iznos je ispod svake razine"

Dok Vlada ovaj potez predstavlja kao poboljšanje položaja umirovljenika, iz umirovljeničkih udruga stižu oštre kritike. Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), smatra da je iznosom iskazano veliko nepoštovanje prema ljudima koji su odradili svoj radni vijek.

"Da uz njega ide i božićnica, onda bi to bilo nešto. Ovako se iz iznosa godišnjeg dodatka od šest eura po godini staža, vidi kako se poštuje rad u Hrvatskoj. Znam da će mnogi umirovljenici reći da 'bolje išta, nego ništa' no osobno smatram da je taj iznos ispod svake razine", ističe Stanišić.

Upozorava da će većina taj novac potrošiti na dugove ili darove unucima. "Taj novac dođe u vrijeme kad i najbrže ode. Onda će doći siječanj pa ćemo svi skupa plakati jer će cijene otići gore, struja, plin i ostalo", kaže ona.

Špika: "Klasična prevara i uvreda za zdrav razum"

Ništa blaži nije ni Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ), koji dodatak naziva klasičnom prevarom.

"Mi taj dodatak smatramo klasičnom prevarom i skretanjem pažnje s drugih umirovljeničkih tema. Isključena je priča o stvarnoj 13. mirovini, o paketima pomoći za umirovljenike i o božićnici. Umjesto toga, Vlada je sve to strpala u ovaj trajni godišnji dodatak. A tih šest eura po godini staža sramotno je i ponižavajuće za sve umirovljenike", smatra Špika.

Podsjeća da umirovljenicima istodobno stižu i veći računi - za struju, komunalije, ali i skuplja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja. "Na kraju ispada da će kroz razne druge troškove, poreze i namete država uzeti dvaput više. A to onda nije pomoć, nego uvreda za zdrav razum. U prosjeku je to isto. Koliko daju, toliko će i uzeti", poručuje predsjednik BUZ-a.

Umirovljenica Mirjana: "Novac će brzo otići na račune i unuke"

A kako će dodatak iskoristiti oni kojima je namijenjen? Umirovljenica Mirjana iz okolice Zagreba kaže da nema previše dileme gdje će potrošiti nepunih 170 eura.

"Imam puno izbora, a radije bih da nemam, jer imam puno računa za poplaćati. Dio ću dati unucima za Božić, oni će biti najveći dobitnici. Njima država diže božićni džeparac od baka i djedova", kaže kroz smijeh.

Ipak, ozbiljnije dodaje kako će joj novac dobro doći da "uhvati malo zraka" na kraju godine, ali da će se efekt brzo istopiti. "Već iza Božića i Nove godine počinje nova borba. U prvom mjesecu više neću ni znati da sam dobila taj dodatak", zaključuje.