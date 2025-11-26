Kreće Advent u Sinju, donosimo program

Sinj, grad viteštva i tradicije, i ove godine slavi božićno vrijeme na najposebniji način!

U sklopu manifestacije Grada Sinja "Advent u Sinju" , u subotu 29. studenog, počinje program Turističke zajednice grada Sinja -Ususret Božiću, koji objedinjuje prigodne radionice za djecu i odrasle u zgradi Palacine te paljenje adventskih svijeća uz prigodan program na Trgu kralja Tomislava.

Svaka subota do Božića bit će ispunjena raznovrsnim programima u kojima će svatko pronaći nešto za sebe. U popodnevnim satima s početkom u 16 sati u duhu Božića osmišljene su radionice za najmlađe u prostoru prigodno ukrašene dvorane zgrade Palacine, gdje će se djeca moći baviti izradom medenjaka s Ankicom Župić, sudjelovati u igraonici i pričaonicama s Melani Glavinić i uživati u brojnim zanimljivim božićnim radionicama, izrade košara-krtola od šiblja, rukotvorine zvijezde, roge, šiške. Božićna tematika očekuje nas i na uvijek rado posjećenim kreativnim radionicama Ane Cvrlje Poljak Art & Wine, a za one nešto starije, s članicama udruge Sinjski ferali organizirali smo radionice pletenja, Opletimo po vuni i ispletimo sebi blagdanski šal. Sudjelovanje na radionicama je besplatno uz obveznu prijavu na info@visitsinj.hr, potrebno je navesti ime radionice (medenjaci, zvijezda, pričaonica, pletenje, art&wine, krtoli), ime i prezime sudionika.

"Od 18 sati na Trgu kralja Tomislava, uz adventski vijenac kojeg su izradili učenici TIŠ Ruđer Bošković - Sinj i članice udruge Sinjski ferali, prilikom paljenja adventskih svijeća i blagoslova bit će organiziran prigodni program uz sudjelovanje članova Gradske glazbe, Sinjskih mažoretkinja, učenika Glazbene škole Jakova Gotovca u Sinju, Dječjeg zbora iz Brnaza „Glasnici mira“, mlade sinjske glazbenice Ameli Dinarina, KUD-ova, ostalih zborova, članova sportskih klubova, institucija i udruga koji će prema rasporedu svake od subota svojim sudjelovanjem i nastupom uveličati taj svečani trenutak. Dakako, uz svako druženje neizostavna je i prigodna gastronomska ponuda (fritule, uštipci, medenjaci, slatkiši i suho voće za djecu, čaj i kuhano vino) besplatna za sve posjetitelje. Zahvaljujući suradnji s lokalnim ugostiteljima, svi će uživati u božićnim delicijama koje će nas povezati i obogatiti zajedništvo ovog posebnog vremena.

Uoči Božića, na Badnjak, u prijepodnevnim satima, na Trgu kralja Tomislava, ponovno ćemo se udružiti uz pjesmu, ukusnu hranu i piće. Uz već prigodne nastupe zborova i klapa i koncert na otvorenom, organizirat ćemo besplatnu podjelu predbožićnih posnih delicija: bakalara, prženih srdela, kruha, fritula, kroštula, voća, likera i vina, u čemu će nam svesrdno pomoći vrijedne ruke članova udruge Sinjski ferali.

Pridružite nam se u Sinju i osjetite pravi ugođaj Božićnih blagdana koji spajaju tradiciju i radost, glazbu i stvaralaštvo, svjetlost svijeća i toplinu susreta!

Vidimo se u Sinju, veselimo se vašem dolasku", poručili su iz TZ Grad Sinj.