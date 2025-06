Krave sa Svilaje došle do Drniša i rade probleme: "Sve su mi uništile, polomile stabla"

Stada krava koja su se spustila sa Svilaje, gdje se trava već osušila, a vode više nemaju, starim utabanim stazama ponovno su se spustila u okolicu Drniša i opet uništavaju povrtnjake, vinograde, voćnjake i maslinike, javlja RTL.

Poljoprivrednici već 20 godina trpe štete u desecima tisuća eura i prijavljuju sve policiji, čak i napade bikova na ljude, ali konačnog rješenja za stoku nemarnog vlasnika još uvijek nema.

Jedan povrtnjak u Kadinoj Glavici, u zaleđu Drniša, uništen je po tko zna koji put. U svega nekoliko dana stado krava poharalo ga je više puta iako je bio ograđen i električnim pastirom.

"Uništile su krumpir, grah, polomile su mi masline što mi je najgore. Imam 60 maslina, 20 stabala različitoga voća, 30 višanja što sam posadio. One se češu o to i polome. Ne znam dokle ja to više mogu gutati. Ja vodu nosim u kantama da zalijevam sve ovo", kaže Berislav Goreta iz Kadine Glavice koji povrtnjak uzgaja s dvojicom braće.

Stoka bez nadzora

Krave bez nadzora lutaju cestama, a posjetile su ponovno i nasade vlasnika u susjednom Parčiću kojemu su ove zime potpuno uništile i usjev pšenice. Kaže da je zbog krava već izvadio 1700 loza.

"Jučer kad sam zatekao dvije krave i dvoje teladi, a pored vinograda u djetelini od susjeda bilo je negdje 25 komada. Tako da je to bilo Bože sačuvaj za vidjeti i odmah sam to prijavio policijskim službenicima", ističe Ivica Baković.

Mještani kažu kako je stoka u vlasništvu iste obitelji iz obližnjih Kanjana koju godinama prijavljuju policiji i svim mogućim inspekcijama.

"Sve je to uništeno. Ja tri godine uporno ulažem, ja tri godine ništa ne vadim osim iz džepa, ulazim u kredit da bih mogao odraditi to, obraditi svoju njivu, jer ne želim da je to pustara", ogorčen je Baković, bivši branitelj koji se bavi ekološkom poljoprivredom.

I prije dva dana otac obitelji je došao po stoku koju su uhvatili u svojim poljima, a Berislav im je skinuo i markice s ušiju i predao ih policiji. S čovjekom kojeg krive za svoje probleme novinarka RTL-a je pokušala razgovarati, ali on je odbio dati izjavu.

"Dali smo šansu novom gradonačelniku"

Policija je bila na očevidu i proslijedila posebna izvješća Državnom odvjetništvu i Veterinarskoj inspekciji, ali mještani su na rubu strpljenja.

"Ova je šteta procijenjena na 13 tisuća eura, a lani je isto bila procjena otprilike 13 do 15 tisuća. To ništa nije riješeno", razočaran je Goreta, koji je masline posadio po povratku iz Njemačke u rodno mjesto.

"Imamo toliko strpljivosti da smo dali šansu novom gradonačelniku da on pokuša na nivou lokalne samouprave riješiti to. Ako ne, nek mi oprosti Bog i narod, ali onda je samovlast jedino rješenje u ovome trenu. Jer ako država štiti počinitelja do te mjere, tko meni brani da isto budem počinitelj?", upozorava Parčić, potpuno svjestan što govori jer je bivši policajac.

Novi gradonačelnik Drniša poručio je kako će ponovno zatražiti izlazak na teren Državnog inspektorata, a onda i preko javnog poziva pronaći tvrtku koja bi pravovremeno zbrinjavala stoku koja se nađe na javnoj površini.