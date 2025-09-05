Kraljica sevdaha stiže u Kaštela

Ovogodišnje Kulturno i zabavno ljeto u Kaštelima bit će zatvoreno posebnim koncertom jedne od najistaknutijih interpretatorica sevdaha – Amire Medunjanin. Publiku očekuje nezaboravno glazbeno putovanje puno emocija, tradicije i umjetničkog izraza.

"Dođite i zajedno s nama obilježite kraj još jednog bogatog i uspješnog ljeta u Kaštelima, uz glazbu, emocije i svečanu atmosferu", poručuju organizatori.

Na svom Instagram profilu Amira je poručila kako se posebno veseli nastupu u Kaštelima te pozvala publiku da joj se pridruži na ovom svečanom koncertu i zajedno s njom proslavi završetak ljeta.