KRAJ PLJAČKAŠKOG POHODA Maskirani razbojnici sijali strah u Zadru i Šibeniku, policija ih konačno zaustavila

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljanina u dobi od 37 i 33 godine koje se sumnjiči da su dogovorno i zajednički počinili dva kaznena djela razbojništva u Šibeniku te četiri kaznena djela razbojništva na zadarskom području.

Nakon provedenog koordiniranog i opsežnog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci su u srijedu, 1. listopada uhićeni te dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Zadru, obavljene su pretrage doma i drugih prostorija u Zadru, u kojim osumnjičeni muškarci borave, kojom prilikom su kod 37-godišnjaka pronađeni i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela, pištolj s pripadajućim spremnikom, motoristička kaciga te razni odjevni predmeti.

Utvrđena je sumnja da su obojica muškaraca, po prethodnom dogovoru, 30. rujna 2025. godine u 19.06 sati u Zadru u Ulici Miroslava Krleže došli do trgovine trgovačkog društva, gdje je 37-godišnjak maskiran ušao u trgovinu te uz prijetnju pištolja od zaposlenice otuđio novac.

Također ih se sumnjiči da su 26. rujna 2025. godine oko 17.45 sati u Zadru u Ulici Ante Starčevića došli do sportske kladionice gdje je 33-godišnjak ušao maskiran te uz prijetnju pištolja od zaposlenice otuđio novac, kao i da su 30. srpnja 2025. godine u Ulici bana Josipa Jelačića došli do prostorije trgovačkog društva za priređivanje igara na sreću, u kojoj je 37-godišnjak maskiran uz prijetnju pištoljem od dvije zaposlenice otuđio novac.

Nadalje ih se sumnjiči da su 21. rujna 2025. godine oko 21.30 sati u Zadru u Ulici Put Nina došli do kioska, a potom je 37-godišnjak maskiran od zaposlenice uz prijetnje pištolja pokušao otuđiti novac u čemu nije uspio.

Također je utvrđena sumnja da su zajedno po prethodnom dogovoru, 18. rujna u poslijepodnevnim satima počinili kazneno djelo razbojništva u sportsku kladionicu u Šibeniku, kada je 33-godišnjak maskiran te uz prijetnju pištolja od zaposlenice otuđio novac.

Utvrđena je i sumnja da je 23. kolovoza u kasnim večernjim satima na širem području Šibenika, osumnjičeni 37-godišnjak maskiran ušao u benzinsku postaju te uz prijetnju pištoljem od dvoje zaposlenika otuđio novac.

Nakon počinjenih kaznenih djela, protupravno prisvojen novac su međusobno podijelili. Materijalna šteta pričinjena trgovačkim društvima iznosi preko 6 tisuća eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.