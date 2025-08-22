Kraj jutarnjim kolapsima? Stanovnici nadomak Splita uskoro dobivaju brzu prometnu vezu sa Splitom: „Spas za živce i novčanike“

Još prošle godine pisali smo o čitateljici koja je čekala vlak u Svetom Kaju, da bi shvatila kako stanica uopće nije u funkciji i to unatoč tome što je kartu uredno kupila online.

Sada stižu puno bolje vijesti za Solinjane. Uskoro kreću u pogon dvije nove stanice, jedna na Širini i druga u Svetom Kaju. To znači da će putnici napokon moći pobjeći od cestovnih gužvi i za svega nekoliko minuta biti u Splitu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Mogli bismo reći da je ovo povijesni trenutak za Solin jer nakon više od 60 godina grad će opet imati tri željeznička stajališta, jednako kao i Split. Posljednji put to je bio slučaj prije gašenja Sinjske rere 1962., kada je postojala stanica Vranjic – Solin.

IZ HŽ infrastrukture doznajemo kako se na solinskom području za željeznička stajališta Sveti Kajo i Solin Širina očekuje, od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa, izdavanje Rješenja za puštanje u uporabu navedenih stajališta.

„Nakon izdavanja Rješenja stajališta će biti puštena u rad, dok je željezničko stajalište Dujmovača od siječnja 2024. godine je u funkciji željezničkog prometa“, odgovaraju na naš upit.

Moderna oprema

Vrijednost izvedenih radova i usluga za stajalište Sveti Kajo iznosi oko 530 tisuća eura, za Solin Širinu oko 550 tisuća eura, dok je u Dujmovaču uloženo nešto manje od 250 tisuća eura bez PDV-a.

Na svim novim stajalištima izgrađeni su peroni s nadstrešnicama, klupama, koševima za otpad i drugim elementima urbane opreme. Putnicima su na raspolaganju ormarići s voznim redom i obavijestima, kao i City-light panoi.

Pristup je omogućen stubištima i rampama za osobe smanjene pokretljivosti, a sva stajališta opremljena su adekvatnom rasvjetom te sustavom informiranja o dolascima i odlascima vlakova koji uključuje informacijske ploče, razglas i satove.

Kako ističu iz HŽ Infrastrukture, pri gradnji su korišteni materijali i oprema koji udovoljavaju zahtjevima nacionalnih propisa i europskih tehničkih specifikacija za interoperabilnost, što su potvrdila i nadležna tijela.

Korištenje novih stajališta, poručuju iz HŽ infrastrukture koji su investitori ovog projekta, trebalo bi znatno olakšati dnevne migracije stanovništva i doprinijeti rasterećenju cestovnog prometa u splitskom području.

„Nadam se da neće kasniti“

Stanovnici kažu da će željeznica mnogima olakšati svakodnevne obaveze.

„Ako stvarno bude funkcioniralo kako najavljuju, meni će vlak biti puno praktičniji od auta. Svakog jutra gubim najmanje pola sata u gužvi od Solina do Splita, a na kraju opet moram tražiti parking. Ako mogu za desetak minuta stići vlakom, to mi znači manje nerviranja i puno uštede na gorivu“, kaže Ana iz Solina.

Slično razmišlja i Marko, student koji svaki dan putuje na fakultet u Splitu: „Karta je stvarno povoljna. Kad uračunam autobus, gorivo ili parkiranje, ovo je daleko najjeftinija opcija. Samo se nadam da vlakovi neće stalno kasniti, jer ako voze redovno, sigurno ću ih koristiti svaki dan. To bi mi uštedjelo i novac i vrijeme, a i manje bih bio u prometnim gužvama“, govori naš sugovornik.

Da će otvaranje novih stajališta doprinijeti rasterećenju cestovnog prometa naglašavaju i u HŽ Putničkom prijevozu, uz objašnjenje trenutne organizacije linija.

„Trenutačno na relaciji Vukovar/Vinkovci/Osijek – Split i obrnuto voze 2 noćna vlaka, između Zagreba i Splita prometuju 4 dnevna vlaka, dok su u prometu i 2 međunarodna vlaka na relaciji Budimpešta – Split – Budimpešta. Putnici tih linija ostvaruju i vezu prema Šibeniku, uz presjedanje u Perkoviću.

Brže i jeftinije do Splita

Na prigradskim relacijama, radnim danom između Kaštel Starog i Splita vozi 25 vlakova, a između Šibenika i Perkovića njih 16. Nakon što nova stajališta u Solinu budu puštena u rad, putnici će ih moći koristiti tijekom putovanja lokalnim vlakovima“, pojašnjavaju iz HŽ Putničkog prijevoza.

Putovanje željeznicom na relaciji Kaštel Stari – Split traje između 25 i 43 minute, ovisno o vlaku, javljaju iz HŽ-a. Prema važećem voznom redu, od Solina do glavnog kolodvora u Splitu potrebno je nekih 11 minuta, dok vožnja od Kaštel Starog do Solina traje otprilike šest minuta.

Kad je riječ o cijenama, redovna karta od Kaštel Starog do Splita stoji 1,54 eura, a od Solina do splitskog kolodvora 1,25 eura. Za kraću relaciju, od Solina do predgrađa Splita, cijena karte iznosi 1,09 eura. Uz to, određene kategorije građana ostvaruju pravo na popuste.

Sve u svemu, povratak željeznice u Solin mogao bi mnogima promijeniti svakodnevicu. Ako vlakovi budu vozili na vrijeme, što je uvijek najveći upitnik, mnogi će konačno moći reći zbogom svakodnevnim gužvama na cesti.