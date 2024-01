KRAJ JEDNE LIJEPE PRIČE? Već drugu godinu tradicija se nije nastavila. Ostaje nada za 2025.

Već dvije godine novogodišnja izložba u Fotoklubu u Splitu nije održana.

Tradicionalni prvi kulturni događaj u Hrvatskoj bila je novogodišnja izložba u Fotoklubu. Točno u ponoć gradonačelnik i župan otvorili bi vrata Fotokluba Split, označili početak izložbe, a posjetitelji bi sa ostalih lokacija u centru pohrlili na izložbu.

Više od 15 godina ovaj događaj obilježavao je Novu Godinu, no sada većinom zbog financijske neizvjesnosti - događaj se ne održava.

"Pretprošle godine smo još odlučili da ne idemo s izložbom jer prve informacije vezano za sredstva za rad kroz iduću godinu dobijemo tek prvi tjedan prosinca. Kad imamo te informacije onda je jako teško u tih preostalih 10-15 dana do Božića dogovorit tu novogodišnju izložbu s bilo kim. Prije se to nekako sa ljudima dogovaralo, u biti im se nudila ekskluziva i nekakav termin koji će biti poprilično medijski popraćen i posjećen", kazala je predsjednica Fotokluba Ana Žanko.

Slaba medijska popraćenost i posjećenost

Međutim, medijska popraćenost je kako kaže Žanko već i na zadnjoj novogodišnjoj izložbi bila malo manja.

"Isto tako na posljednju novogodišnju izložbu iako su bili pozvani nisu došli ni gradonačelnik ni župan što je bio nekakav običaj i uvriježena praksa da oni otvaraju tu novogodišnju izložbu", kazala je Ana Žanko.

Posljednja novogodišnja izložba bila je 2022. u malo drugačijem izdanju. Naime, zbog brojnih epidemioloških mjera, izložba je zakazana za podne umjesto u ponoć radi lakšeg kontroliranja i provođenja mjera. I dalje je to bio prvi kulturni događaj u Hrvatskoj, ali je posjećenost bila manja, a i kako smo već naveli ni gradonačelnik ni župan nisu bili prisutni na otvorenju izložbe.

Ne možete ljudima javit 11.12. da će imat izložbu za 20 dana. To zahtjeva pripremu i printanje fotki. Godišnji su u tom periodu pa je i teško pronaći ljude koji bi to sve postavili. A i onda kada sve to napravite i onda ljudi ne dođu i bude neka čudna atmosfera, učini vam se da je bolje onda to ne radit", kazala je Ana Žanko.

Planovi za 2025.

Zbog financijske neizvjesnosti na tom tragu su ostali i ove godine te se nadaju da će 2025. izložba Fotokluba Split opet biti prvi kulturni događaj u Hrvatskoj.

"U razmišljanju smo da ove odnosno na prijelazu u 2025. možda vratimo tu tradiciju. Dosta ljudi pita, bilo im je simpatično, a i tradicija je do koje je svima stalo", kazala je Ana Žanko.