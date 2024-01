KRAJ JEDNE ERE, POZNATO SPLITSKO OKUPLJALIŠTE ZAUVIJEK ZATVORILO SVOJA VRATA Klub Zanatlija desetljećima je bio skriveni dragulj Splita, no ove godine nakon isteka ugovora s Gradom i velikih dugova primoran je iseliti

Mnogim Splićanima vijest o konačnom zatvaranju Kluba Zanatlija u samom centru grada koji je prošli tjedan osvanula u medijima izazvala je veliku tugu, ali i nostalgiju za vremenom koje je sada dobilo još jedan simboličan svršetak.

Klub Zanatlija, koji se nalazio nedaleko od Peristila na adresi Krešimirova 7 nije se vratio na svoje noge, kako se kaže, još od zatvaranja tijekom COVID-19 mjera kada su svi bili prisiljeni ostati u svojim kućama, a od ljeta 2023. godine nije ponovno otvorio svoja vrata. Ovo kultno mjesto - spomenuto i u pjesmi Mejaši rap grupe Kiša Metaka - mnogima je u posebnim sjećanjima. To je mjesto gdje se okupljalo, pričalo i igralo karte uz jeftina pića i bez glazbe. Desetljećima je to bila oaza ne samo za naslovne zanatlije, već za mlade splitske studente koji su tu obavezno dolazili prije provoda, a i za pokojeg 'furešta' koji bi otkrio tajnu ovog splitskog dragulja.

Do kraja je službeno došlo nakon Nove godine, a razlog tomu jest visoka najamnina koja je polako prerastala u sve veći dug nakon što je Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen između Grada Splita, kao zakupodavca, i Udruge Zanatlija, kao zakupca, istekao u veljači 2022. godine.

Detalji ugovora

Iz Grada Splita nam javljaju da je predmet Ugovora o zakupu koji je istekao 26. veljače 2022. godine bio zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Splitu na adresi Krešimirova 7 površine 158,84 m2. No, novi ugovor o zakupu na određeno vrijeme - koji je trebao biti na rok od pet godina pod istim uvjetima - nije se mogao sklopiti budući je Udruga Zanatlija imala prema Gradu Splitu nepodmireno dugovanje u iznosu od 8.116,40 EUR.

"Odredbom članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik…) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci jedinice lokalne samouprave za djelatnost koju zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev", odgovorili su nam iz Grada.

"Nadalje, odredbom članka 22. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora propisano je da ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen", nadodaju.

Nepodmirena dugovanja

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme ne može se nakon proteka vremena važenja ugovora prešutno obnoviti, budući isti mora biti sklopljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku jer je u protivnom ništav (članka 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora).

Iz Grada Splita također su kazali: "Udruga Zanatlija pozvana je da u više navrata da podmiri dugovanje prema Gradu Splitu i da mirnim putem vrati predmetni prostor slobodan od osoba i stvari. Posljednji poziv upućen je Udruzi Zanatlija u siječnju 2023. godine.

S obzirom da prostor nije vraćen, Udruga Zanatlija je u travnju 2023. godine zadužena za naknadu za bespravno korištenje u visini od 60 EUR/m2 poslovnog prostora sukladno Zaključku o utvrđivanju visine naknade za korištenje bez valjanog pravnog osnova poslovnih prostora u vlasništvu , suvlasništvu ili pod upravljanjem Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj: 20/23). Na iznos naknade obračunat je i pripadajući iznos PDV-a", objasnili su.

Na dan kada je istekao Ugovor o zakupu poslovnog prostora u veljači 2022. godine, dug je bio u iznosu od 8.116,40 eura. Na dan 22. siječnja 2024. godine Udruga Zanatlija dužna je Gradu Splitu iznos od 134.097,92 eura.

Gubitak još jednog simbola Splita

"Prvi put kad sam otišla u Zanata, moja baka se iznenadila što idem tamo i što uopće znam gdje je. Ona je tu išla sa svojim prijateljima i nije mogla ni pomislit da će tu ići i moja generacija, tako da je ostala blago šokirana", ispričala nam je jedna prolaznica koja je prvi put u Zanata otišla u studentskim danima.

"Kad bi bio slab pri parama, znao si da ćeš tamo moć nešto popit i zabavit se s prijateljima uz partiju briškule. Žalosno je što takvog nečeg više neće bit za iduće generacije", kazao nam je drugi prolaznik. Osim Zanata, Kuka i Krafne kod Mate činile su svojevrsno sveto trojstvo posebnih dragulja Splita, a sada se to osiromašilo.

"Kada su me prijatelji prvi put odveli, nisam imala pojma kamo me vode. Mislila sam da me zezaju i da tu zapravo nema ničeg. Ali kada smo ušli, ta atmosfera i miris cigareta zauvijek će mi ostati u sjećanju. To je postalo misto gdje smo stalno išli vikendima - pogotovo petkom - i pili pivo. Ako bi imali malo više para kupili bi u Popaja topli ili pizzu. Tu sam naučila igrat na karte. Išli bi tu nakon svake izložbe s prijateljima s fakulteta i najbolje bi nam bilo kad bi shvatili da su profesori sjeli stol do nas. Još je ostalo svega par mjesta u Splitu u centru grada gdje se možemo družiti i nešto o čemu bi mogli pričati unucima, i žalosno je da se i ovo zatvorilo", rekla nam je studentica Antonia.

Daljnji planovi za prostor zasada nisu poznati.