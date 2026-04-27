Popili ste vodu od sinoć? Evo zašto više nema isti okus

Mnogi imaju naviku ostaviti čašu vode pokraj kreveta kako bi tijekom noći mogli posegnuti za gutljajem. No, većina je primijetila da ta voda ujutro više nema isti okus – postaje bljutava i pomalo teška.

Iako se često pretpostavlja da je za to kriva prašina iz zraka, stvarni uzrok krije se u kemijskim promjenama koje se događaju dok voda stoji na otvorenom.

Naime, voda tijekom noći upija ugljikov dioksid iz zraka. Taj proces dodatno je izražen u zatvorenim prostorima poput spavaće sobe, gdje zrak koji izdišemo utječe na njezin sastav. Kada se ugljikov dioksid otopi u vodi, nastaje blaga ugljična kiselina koja snižava pH vrijednost tekućine.

Upravo ta promjena uzrokuje specifičan, blago kiselkast okus zbog kojeg voda više ne djeluje svježe.

Unatoč tome, nema razloga za zabrinutost. Stručnjaci ističu da je takva voda i dalje sigurna za piće. Promjena pH vrijednosti je minimalna i ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje.

Drugim riječima, neugodan okus nije znak da je voda pokvarena ili opasna, već samo da je izgubila dio svoje svježine.