Evo što je Dinamo objavio noćas u 1 sat

Dinamo je na Maksimiru pobijedio Varaždin 2:1 i time matematički osigurao svoj 26. naslov prvaka Hrvatske. Susret je odigran u slavljeničkoj atmosferi pred 14.356 gledatelja, a dodatni razlog za slavlje bio je i 115. rođendan kluba.

Gosti iz Varaždina nove su prvake dočekali špalirom, dok su navijači na sjevernoj tribini obilježili obljetnicu posebnom koreografijom.

Dinamo je poveo u 48. minuti pogotkom kapetana Josipa Mišića, no Varaždin je brzo odgovorio te je Antonio Boršić izjednačio već u 51. minuti. Pobjedu i veliko slavlje domaćinu donio je Dion Drena Beljo golom u 81. minuti.

Momčad ima 76 bodova nakon 32 kola, čak 15 više od drugoplasiranog Hajduka, pa će preostala četiri kola odigrati bez rezultatskog pritiska.

Slavlje se nakon utakmice nastavilo i izvan stadiona, gdje su se navijači dugo zadržali u euforičnom raspoloženju. Klub ima priliku sezonu zaključiti s dvostrukom krunom jer ga sredinom svibnja očekuje finale Kupa protiv Rijeke.

Zanimljivo, ni klupski digitalni tim nije mirovao. U jedan sat iza ponoći objavljena je fotografija Nike Galešića kako slavi ispod sjeverne tribine, uz poruku upućenu navijačima koji su još uvijek budni.

Statistika dodatno potvrđuje dominaciju. Dion Drena Beljo najbolji je strijelac lige s 29 pogodaka, dok je Luka Stojković vodeći asistent s 12 ključnih dodavanja. Dinamo je ove sezone postigao čak 85 pogodaka, uvjerljivo najviše u ligi, a ujedno ima i najbolju obranu s 26 primljenih golova.