Jennifer Lopez ima 56 godina. Pogledajte joj trbuh

Jennifer Lopez objavila je na društvenim mrežama niz fotografija iz teretane na kojima pozira u sportskom izdanju. Pjevačica i glumica fotografirala se u bijelom kratkom rebrastom džemperu, crnom sportskom grudnjaku, tajicama niskog struka i bijelim tenisicama.

Objavu je popratila kratkom porukom: „Ustani i baci se na posao!”, čime je dodatno motivirala svoje pratitelje.

Na njezin izgled reagirala je i dugogodišnja trenerica Tracy Anderson, koja je u komentaru posebno istaknula njezine trbušnjake.

Lopez i Anderson surađuju godinama, a pjevačica je 2023. godine svojoj trenerici uručila nagradu za izvanredno postignuće u fitnessu. Tom je prilikom istaknula kako iza njezina pristupa stoje desetljeća rada i posvećenosti.

Riječ je o jednoj od najpoznatijih fitness trenerica na svijetu, čiji programi okupljaju brojne slavne klijentice. Njezin pristup treninzima temelji se na dugogodišnjem radu i individualnom pristupu, a članstvo u njezinim centrima smatra se prestižnim.

Jennifer Lopez tijekom karijere surađivala je s više trenera, a često ističe jednostavnu filozofiju koja je vodi kroz treninge: cilj je svakodnevno biti bolji nego jučer.