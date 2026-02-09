Kraj drame, pračšić Gucci se vratio kući u Makarsku. "Oteli" ga Imoćani

Nakon nekoliko sati neizvjesnosti i velike potrage, priča o nestalom prasetu Gucciju iz Krvavice dobila je sretan završetak. Prasac, koji je u nedjelju poslijepodne nestao iz marine Ramova, vraćen je svome vlasniku Tonću zahvaljujući brzoj reakciji građana, djece s plaže i volontera udruge Udruga Šapama od srca - Makarska.

Kako je objavila udruga, Gucci je tijekom svoje bezbrižne šetnje uz more otuđen i ubačen u plavi kombi imotskih registracija. Djeca koja su se igrala na plaži odmah su primijetila što se događa i njihova svjedočanstva bila su ključna za daljnju potragu. Nakon dojave, kontaktiran je vlasnik, a objava o nestanku brzo se proširila društvenim mrežama.

Presudan je bio anonimni izvor koji je tijekom noći javio gdje se Gucci nalazi – u Imotski. Volonter Ivo bez oklijevanja je sjeo u “Šapamobil” i vratio praseta kući, u Krvavica.

Gucci, od milja zvan i Šnicel, trenutno se oporavlja od stresa u društvu svoje četveronožne i pernate ekipe te vlasnika Tonća. Iz udruge poručuju da je ovo još jedan primjer koliko zajedništvo, brza reakcija i solidarnost mogu učiniti razliku.

Pozitivna priča s juga Dalmacije još jednom je pokazala da, kada se ljudi udruže, i ovakve situacije mogu završiti s osmijehom.