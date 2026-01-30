Kradljivci haraju Šibenikom i Primoštenom: U dva dana tri krađe

Na području Šibensko-kninske županije proteklog dana policija je zabilježila tri krađe, od kojih su dvije počinjene u Šibeniku, a jedna u Primoštenu.

Kako je izvijestila policija, 30. prosinca 2025. godine u Primoštenu je nepoznati počinitelj iz nezaključanog kombi vozila otuđio novčanik s osobnim dokumentima i novcem u vlasništvu 28-godišnjaka.

U Šibeniku su zabilježene dvije krađe. Dana 28. siječnja nepoznati počinitelj je iz trgovine otuđio parfem, čime je nastala materijalna šteta u iznosu od oko 200 eura. Dan kasnije, 29. siječnja, s pulta kioska otuđen je novčanik s osobnim dokumentima i novcem u vlasništvu 77-godišnjakinje.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja s provođenjem izvida u cilju njihova otkrivanja.