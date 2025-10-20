Krađe u Dalmaciji. Nestala lovačka kamera i više komada automatskih barijera za parking

Policijska uprava izvijestila je o dva značajnija sigurnosna događaja koja su se dogodila proteklog vikenda na području Šibensko-kninske županije – riječ je o slučajevima krađe i teške krađe.

Provala u vikendicu u Golubiću

U vremenskom razdoblju od 16. do 18. listopada u mjestu Golubić nepoznati je počinitelj provalio u vikend kuću u vlasništvu 30-godišnjaka. Premda iz unutrašnjosti objekta ništa nije otuđeno, s krova kuće nestala je lovačka kamera. Počinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 400 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dana 16. listopada u Vodicama, na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta, nepoznati je počinitelj demontirao i otuđio više komada automatskih barijera za parking. Vlasniku je time pričinjena šteta od približno 600 eura.

Istraga u tijeku

Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. U tijeku je kriminalističko istraživanje i provođenje izvida s ciljem otkrivanja počinitelja.