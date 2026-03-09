Krađa u Splitu: 20-godišnjakinja fizički napala djelatnice i policajku

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakinjom, za koju je utvrđena osnovana sumnja da je počinila kaznena djela razbojnička krađa i prisila prema službenoj osobi.

U četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 13 sati, osumnjičena je u jednoj trgovini u Splitu uzela više kozmetičkih proizvoda, sakrivajući ih u torbicu, te pokušala napustiti trgovinu bez plaćanja. Djelatnice su uočile krađu i pokušale je spriječiti, nakon čega je 20-godišnjakinja počela vrijeđati i fizički napadati zaposlenice udarcima rukama i nogama.

Nedugo nakon incidenta, policijski službenici su je uhitili. Radi procjene zdravstvenog stanja, osumnjičena je odvedena u bolnicu, gdje je pregledana i otpuštena. Tijekom boravka u bolnici fizički je napala policijsku službenicu koja ju je upozorila na zabranu pušenja, ogrebavši joj podlakticu i nanijevši lakšu tjelesnu ozljedu.

Na temelju provedenog kriminalističkog istraživanja, utvrđena je osnovana sumnja da je počinila kaznena djela razbojnička krađa i prisila prema službenoj osobi.

Dana 6. ožujka 2026., uz kaznenu prijavu, predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Nakon ispitivanja u nadležnom državnom odvjetništvu, dovedena je sucu istrage koji joj je odredio istražni zatvor.